Kim Petras subió al escenario del Crypto.com Arena en Los Ángeles para recibir su premio en los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Frazer Harrison

Gracias a su canción 'Unholy', hecha en colaboración con Sam Smith, la cantante Kim Petras marcó un hito en los Grammy 2023 al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar este galardón en la categoría de Mejor interpretación pop de un dúo/ grupo.

Al recibir su fonógrafo, la artista subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, acompañada por su colega, pero solo fue ella quien dio el discurso de aceptación. "Soy la primera mujer transgénero en ganar este premio", dijo al inicio de su mensaje.

"Quiero agradecer a las leyendas trasngénero antes de mí. Ellos trabajaron para que pudiera estar aquí hoy", continuó Kim Petras, quien también expresó su agradecimiento a una difunta amiga por ser su "inspiración". "A Madonna, por luchar por nuestros derechos, no creo que pudiera estar aquí sin ella", añadió.

Con la voz entrecortada, la autora de 'I Don't Want It at All' agradeció finalmente a su madre, quien siempre le dio "su apoyo". "A todos los que creyeron en mí, en este momento los amo. Gracias a la Academia de la Grabación. Sam, gracias, eres un verdadero ángel en mi vida", concluyó.

Grammy 2023: Así arrancó la ceremonia de los premios

Desde el Crypto.com Arena, en Los Ángeles (EE.UU.), empezaron los Grammy 2023 este 5 de febrero. En su arranque, el conductor Trevor Noah anunció el primer show de la noche, a cargo de Bad Bunny. El puertorriqueño arrancó por todo lo alto con un tema de su disco nominado 'Un verano sin ti'.

Solo vestido con un polo blanco, un jean y una gorra, el 'Conejo Malo' conquistó a la audiencia con un espectacular número en el que cantó primero 'El apagón' y luego 'Después de la playa'. "Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta", dijo el cantante mientras actuaba.

La canción llegó a calar tanto entre el público, que incluso se pudo ver a Taylor Swift moviéndose al ritmo de Bad Bunny. "¡Qué viva la música latina!", señaló el artista, que en los Grammy 2023 hizo historia al ser el primer nominado en nuestro idioma que compite en la categoría de mejor álbum del año.

Grammy 2023: Las principales nominaciones

Entre todas las categorías de los Grammy 2023, las más esperdas por el público son sin duda la de Grabación del año, Canción del año, Álbum del año y Mejor artista nuevo. Por primera vez en la historia de los galardones, un latino está nominado en la del proyecto discográfico y se trata, precisamente, del multipremiado Bad Bunny.

Artistas que compiten con el 'Conejo Malo' son Abba, Adele, Beyoncé, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo y Harry Styles. El puertorriqueño también está nominado en el Mejor álbum de música urbana, donde sus contendores son Rauw Alejandro, Daddy Yankee, Farruko y Maluma.

En los Grammy 2023, Beyoncé encabeza el número de candidaturas con nueve en su haber. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile con siete, cada una. Harry Styles, DJ Khaled, Future y Mary J. Blige luchan en seis categorías por llevarse un galardón el próximo 5 de febrero.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.