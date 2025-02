"Los sueños se cumplen con honestidad, amor y pasión": Tony Succar celebra su Grammy con emotivo mensaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Aún no lo puede creer! Tony Succar continúa en shock por lo sucedido en los Grammy 2025 cuando él y su mamá se llevaron un premio en sus respectivas categorías. A través de las redes sociales, el percusionista peruano compartió un mensaje, acompañado de fotos y videos, agradeciendo a "todos los que hicieron esto posible".

"No tengo palabras. Gracias a todos, sobre todo a Dios. Es el único que puede lograr lo imposible. De verdad, gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en esta aventura… no tengo palabras, no sé qué decir, estamos backstage en shock todavía estamos soñando. No sé, pero si es real, PERÚ, esto es para ti. Los sueños se pueden cumplir con honestidad, integridad, y lo más importante, amor y pasión. Mi bella Emmachan (como le dice de cariño a su hija Emma), hija linda de mi corazón, quiero abrazarte ahorita mismo te amoooo", escribió.

¿Contra quiénes compitió Tony Succar en Mejor Álbum Latino Tropical?

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar 🏆

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E.

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera

¿Contra quiénes compitió Mimy Succar en Mejor interpretación de música global?

Raat Ki Rani - Arooj Aftab

A Rock Somewhere - Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise - Rocky Dawuni

Bemba Colorá - Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar 🏆

Sunlight To My Soul - Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira - Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung

No tengo palabras 😭😭GRACIAS A LOS QUE HICIERON ESTO POSIBLE, sobre todo a DIOS! Es el único que puede lograr lo imposible!! De verdad, gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en esta aventura… no tengo palabras, no sé qué decir, estamos backstage en shock todavía… pic.twitter.com/UhkedETgQd — Tony Succar (@tonysuccar) February 2, 2025

Tony Succar y su premonición en los Grammy 2025

En noviembre de 2024, Tony Succar expresó su confianza de que el Perú pueda conseguir un reconocimeinto en los Grammy 2025 con Bemba colorá, uno de los temas más emblemáticos de la cubana Celia Cruz.

“El tema está muy bueno. Además, la canción tiene su propio peso cuando lo escuchas. Además, lo empatas con otros nombres fuertes como Gloria Estefan y Sheila E. También crece. Yo estuve también presente en la Academia. No es cuestión de quien es más popular”, resaltó.

Asimismo, el también productor discográfico mencionó que los ganadores iban a darse producto de votaciones de los músicos referentes.

“Por ese lado, yo como músico soy muy popular en ese aspecto de los músicos, soy instrumentista, represento a los músicos. Por ese lado, nos puede ir bastante bien. Vamos a ver cómo nos va. Estamos emocionados”, remarcó.