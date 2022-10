Axl Rose y Slash son los dos miembros icónicos Guns N' Roses, la banda de rock ochentero que continúa vigente alrededor del globo. | Fuente: AFP

El pasado 8 de octubre, la legendaria banda de rock Guns N' Roses llenó el estadio de San Marcos con un concierto precedido por los mexicanos de Molotov. La noche fue memorable tanto para los fans como para la agrupación estadounidense, que en sus redes sociales dejó este lunes algunas postales de su paso por nuestro país.

Desde su cuenta de Instagram, donde cuentan con más de 6 millones de seguidores, el grupo conformado por Axl Rose, Slash y Duff se mostró agradecido con el público nacional. Con un carrete de siete fotografías, dejó testimonio de lo que fue su actuación en Lima a través de una leyenda que reza: "Perú, ¡qué noche! ¡Gracias por venir!".

El concierto de Guns N' Roses en Lima formó parte de su gira 'South America: Fall 2022'. Su retorno a tierras peruanas ocurrió después de seis años, cuando al igual que el sábado pasado ofrecieron un explosivo espectáculo en el Estadio Monumental frente a un promedio de 40 mil almas.

El recorrido de la banda por Sudamérica culminó en Bogotá (Colombia), donde dieron dos presentaciones el pasado 11 y 12 de octubre. Este tour resultó ser todo un acontecimiento que afianzó la relación entre los autores de 'Paradise City' con sus seguidores latinoamericanos.

Guns N' Roses en Lima

Con un apoyo a Ucrania, en medio de su guerra contra Rusia, así abrieron los Guns N' Roses su concierto en Lima. 'It's so Easy' fue la canción que dio inicio a un concierto de un promedio de dos horas en las que Axl Rose, Slash y Duff, los miembros fundadores del grupo que continúan dando presentaciones, dieron sobradas muestras de su vigencia.

'Welcome to the Jungle', 'Live and Let Die' y 'You Could Be Mine' fueron otros temas que la agrupación ochentera regalaron a su público peruano. Y no faltó un homenaje a los Misfits con una versión propia de la canción 'Attitude'. Con 'Civil War', el grupo volvió a declarar su adhesión a la causa ucraniana al transmitir en su pantalla principal una bandera del país europeo.

Los asistentes, además, fueron testigos del prodigio en la guitarra que es Slash, quien se mandó con un memorable solo de guitarra que le dio paso a 'Sweet Child o' Mine', uno de los himnos de Guns N' Roses. 'November Rain' también sacudió los corazones de los fans y lo propio hizo 'Knockin’ on Heaven’s Door'.

'Coma', 'Patience', 'Don't Cry' y 'Paradise City' pusieron la cuota de coros y pogo a una actuación que culminó con Axl Rose lanzando una rosa roja a su público.

