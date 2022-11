El compositor Christopher Lennertz ocupa el puesto de director de la orquesta en esta versión de 'November Rain'. | Fuente: Facebook | Guns N' Roses

A propósito de la reedición de lujo de uno de sus discos insignia, Use Your Illusion, la banda estadounidense Guns N' Roses compartió en sus plataformas oficiales la nueva versión del afamado tema November Rain, una de las rarezas que están incluidas en la reimpresión del tercer álbum de la agrupación liderada por Axl Rose.

Esta novedad musical fue mezclada por Steven Wilson, líder de la banda de rock inglés Porcupine Tree, que tiene una trayectoria y experiencia en este tipo de trabajos, como ya lo hizo con King Crimson, Jethro Tull, Yes, Rush, Black Sabbath o Kiss.

"La nueva versión de 2022 de November Rain es la misma interpretación que la original y se mezcla fielmente con la versión establecida, pero con una orquestación recién grabada que reemplaza los sonidos muestreados utilizados en ese momento", explicó previamente Wilson en un comunicado.

Dudaron en grabarla

November Rain fue uno de los temas más laureados de la primera entrega de Use Your Illusion que se publicó en 1991. Aunque, como curiosidad de su creación, no todos los miembros del grupo estaban de acuerdo con grabarla.

"Realmente no me asocié para esto", recordó el baterista Matt Sorum en Watch You Bleed: The Saga of Guns N' Roses, un libro biográfico de la banda escrito por Stephen Davis. "Esperaba unirme a una agrupación de rock 'n' roll... ¿con el piano?", se cuestionó el músico.

Ocurrió lo mismo con Slash. El guitarrista no estaba seguro de "lo grandiosa que resultó la producción" de la canción, aunque luego llegó a ser un tema muy respetado para él.

"Lo que Axl Rose terminó al final del día fue jodidamente brillante", admitió Slash. "No sé si representaba a Guns en mi cabeza, pero sonaba increíble de todos modos", agregó.

Axl Rose pagó 75 mil dólares por el arte de 'Use You Illusion', cuando pudo haberle salido gratis

Hablar de los Guns N’ Roses es también hablar de Alan Niven, una de las voces autorizadas que se desempeñó como mánager de la banda durante sus primeros años, concretamente entre 1986 y 1991. En una entrevista para VWMusic, el exrepresentante del quinteto revivió una anécdota que tuvo como protagonista al disco Use Your Illusion, uno de los más vendidos en la historia del rock.

El álbum salió al mercado en septiembre de 1991 en una edición doble y alcanzó certificaciones múltiples de disco de oro, platino y diamante. Los integrantes del grupo podrían haberse ahorrado una importante suma de dinero por el arte del disco si Niven se enteraba de los planes de Axl Rose.

De acuerdo a su relato, los elementos artísticos empleados para las portadas de los álbumes eran de dominio público, pero el vocalista de la formación estadounidense pagó 75 mil dólares al artista Mar Kostabi para imprimir la imagen en el laureado Use Your Illusion.

"Lo más gracioso que me sucedió es ver a Axl pagar a Kostabi por las pinturas de la portada sin consultarme la idea previamente. (Axl) no sabía que las imágenes eran de dominio público, por lo que no era necesario paga nada para utilizarlas en el merchandising", dijo Niven.

La obra de Kostabi recibió varias críticas en su época, debido a que incluye reinterpretaciones de otras obras consolidadas. En otras palabras, el arte de Use Your Illusion es en realidad un extracto de 'La escuela de Atenas' del renacentista italiano Rafael Sanzio.

