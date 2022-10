Brian Johnson no pudo ver a Axl Rose liderando AC/DC. | Fuente: AFP

En marzo de 2016, AC/DC canceló diez conciertos de su gira 'Rock or Bust' debido a los problemas auditivos de su vocalista, Brian Johnson. Tras semanas de rumores y especulaciones, el grupo anunciaba que el cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, se uniría a ellos para completar el resto de conciertos.

Seis años después, Johnson admite en su autobiografía 'The Lives of Brian' que nunca vio un video de aquella etapa en la que el intérprete de Sweet Child O' Mine tuvo que ocupar su lugar.

"Me dijeron que hizo un gran trabajo, pero simplemente no pude verlo, especialmente cuando has estado en ese lugar durante 35 años... es como encontrar a un extraño en tu casa, sentado en tu lugar favorito", expresó el cantante.

A pesar de su desazón, Brian Johnson asegura que no guarda ningún tipo de rencor a sus compañeros, pues considera que ellos hicieron lo mejor para la agrupación y sus seguidores.



"Dicho esto, después de que la banda emitiera un comunicado confirmando que me iba de la gira y me deseaba todo lo mejor para el futuro, no podía relajarme ni concentrarme en nada, simplemente siempre estaba ahí", comentó el vocalista de AC/DC.

Brian Johnson y su lucha contra la sordera

El propio Johnson lanzó un comunicado para agradecer a sus fans el apoyo recibido luego de revelar sus problemas de audición que lo apartaron por cuatro años de la agrupación. En sus memorias, el vocalista también habla abiertamente de sus sentimientos y sensaciones tras el anuncio.

"Parte del dolor fue que me culpé a mí mismo. Durante la mayor parte de mi carrera, había estado en la banda más ruidosa del mundo. Volaba constantemente, volaba incluso cuando sabía que no estaba bien", comentó.

"Durante un tiempo, la gente me preguntaba si estaba deprimido, pero la depresión es tratable. Mi pérdida auditiva no lo era. Lo que sentía no era depresión. Era algo más cercano a la desesperación", explicó.

Johnson expresó su alegría por los buenos avances obtenidos tras usar una nueva técnica que le devolvería la audición. Con esta noticia, el cantante anunció que volvería a los escenarios.

El cantante fue contactado por un especialista en audición, Stephen Ambrose, quien lo invitó a probar uno de los productos en los que está trabajando su empresa.

"Funciona y no puedes discutir con eso. Me sentí muy conmovido y asombrado al poder escuchar música de nuevo, de un modo que no podía desde hace años", comentó.

