Circula video que mostraría a Amber Heard siéndole infiel a Johnny Depp con Cara Delevingne. | Fuente: AFP

Amber Heard volvió a llamar la atención de los medios tras la filtración de un video donde aparece besando a la modelo Cara Delevingne, lo que haría suponer una posible infidelidad de la actriz a su exesposo Johnny Depp.

En el registro, que circula en redes sociales, se observa que ambas celebridades protagonizan la apasionada escena al interior del ascensor, ubicado en el edificio donde Depp y su exesposa compartían una vivienda.

De acuerdo con Popcorned Planet, canal de YouTube administrado por el creador de contenidos Andy Signore, las imágenes datan del 2016, año en el que Depp y Heard seguían casados y viviendo juntos.

Video del ascensor del Eastern Columbia en Los Angeles donde vivía Johnny. Se muestra a AH engañando a Depp con Cara Delevinge.



Creo que este video es nuevo, no lo había visto antes, solo parte de el. pic.twitter.com/S17RvWMSFg — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) June 21, 2022

JOHNNY DEPP ACUSÓ A AMBER HEARD DE HABERLE SIDO INFIEL

El video es muy similar a los que se presentaron en medio del juicio por difamación entre los actores, donde se podía apreciar al actor James Franco y Heard ingresando juntos al ascensor en medio de abrazos.

Durante la batalla legal, Depp aseguró que la actriz lo había engañado con diferentes famosos, entre ellos, James Franco, por otro lado, Heard apuntó a que Depp era demasiado celoso y que odiaba a sus amistades.

EL FIN DEL JUICIO



Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350 000 dólares.

En su demanda inicial, Johnny Depp reclamaba 50 millones de dólares por un artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post y en el que Heard aseguró, sin mencionar el nombre del actor, que era víctima de abuso doméstico.

No era la primera vez que los dos famosos se encontraban en los tribunales: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres" y que el jurado no consideró difamatorio.

