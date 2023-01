Amethyst Amelia Kelly, más conocida como Iggy Azalea, alcanzó la fama internacional con su tema "Fancy". | Fuente: Instagram / Iggy Azalea

A poco más de dos años de su último disco, la rapera australiana Iggy Azalea ya tiene listo su cuarto álbum de estudio, titulado 'Hotter Than Hell'. Al contrario de sus anteriores proyectos, esta vez ha elegido una forma más audaz de darlo a conocer a sus seguidores: se unió a OnlyFans para lanzarlo en exclusiva.

Así, quienes se suscriban a su cuenta de esta plataforma de contenido para adultos podrán tener acceso al nuevo disco de la artista. "He estado trabajando en 'Hotter Than Hell' durante más de seis meses y estoy llena de emoción y nervios anticipados para comenzar a revelarlo al mundo, capa por capa", dijo la cantante en un comunicado de prensa.

El precio mensual que deberán pagar los fanáticos de Iggy Azalea es de 25 dólares. De este modo, obtendrán exclusivas y primera vista al contenido en su perfil de OnlyFans. En ese sentido, la intérprete de "Fancy" prometió un material "irónicamente divertido y sin disculpas".

"Me siento emocionada por no tener que preocuparme por la censura abrumadora y creativamente limitante que los artistas tienen que navegar cuando comparten su trabajo en otras plataformas digitales", explicó. Visualmente, el contenido de 'Hotter Than Hell' está inspirado en Pamela Anderson, supermodelos de los años 90 y el icónico libro 'Sex' de Madonna.





El ascenso de Iggy Azalea

A inicios de 2011, la australiana Amethyst Amelia Kelly se dio a conocer en la escena musical como Iggy Azalea. 'Pu$$y' se llamó el primer sencillo que estrenó en el mercado, y le siguió un mixtape titulado 'Ignorant Art'. Su presencia empezó a escalar gracias a más temas, lanzados de manera independiente, y a sus apariciones en videoclips de otros artistas.

Anunciado con varios años de anticipación, 'The New Classic', el primer proyecto discográfico de Azalea, salió a la luz recién en 2014. Hasta entonces, sin embargo, la rapera ya había allanado el terreno para el estrellato: había estrenado más canciones, había sido nominada a los los MTV Video Music Awards 2013 y había teloneado a colegas de la talla de Beyoncé.

Así, cuando finalmente sacó del horno su éxito 'Fancy', el nombre de Iggy Azalea ya estaba posicionado en la industria. Más adelante, 'Problem', su colaboración con Ariana Grande, la consolidó. Y al momento en que salió su disco debut, el triunfo comercial no podía ser menos grande: estuvo en el top 5 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

De allí en adelante, la cantante de 32 años ha lanzado dos discos más: uno en 2019, 'In My Defense', y el otro en 2021, 'The End of an Era', con el que buscaba cerrar su carrera. Sin embargo, el retiro todavía no está en su horizonte ante la próxima salida de 'Hotter Than Hell'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.