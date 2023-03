El reconocido cantautor español volvió a los escenarios para presentar una nueva gira con la que recorre Latinoamérica y España y que también incluyó Perú. | Fuente: Instagram

Joaquín Sabina publicó su nuevo sencillo 'Contra todo pronóstico', una íntima radiografía de su presente enfundada en un flamante rocanrol de autor. Esta canción se incluirá en el próximo disco del artista que verá la luz este año.

"Sé que respiro porque sigo huyendo / de todo el que me exige que muera y resucite,/ y si algún Paco Umbral me lo repite,/ que se vaya buscando un clavo ardiendo", arranca Sabina en un tema que firma junto a Leiva y Benjamín Prado.

En 'Contra todo pronóstico' encontramos a un Sabina que repasa su vida y se ríe de todos aquellos que han dado por finalizada su carrera musical durante muchos años.

El tema es así mismo el nombre de su actual gira, de la que ya ofreció algunos recitales, en Costa Rica (Estadio Nacional de San José), Colombia (Movistar Arena de Bogotá), Chile (Movistar Arena de Santiago), Argentina (dos de las seis fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires) y Perú (Circulo Militar).

El documental de Sabina

El director Fernando León de Aranoa llevó al cine la trayectoria artística de Joaquín Sabina, considerado como uno de los mejores artistas españoles de la época. En el documental ‘Sintiéndolo mucho’ captura la vida del cantautor y cómo rememora sus mejores años en la industria.

De Aranoa, triunfador de los Goya con 'El buen patrón', contó en una conferencia de prensa que todo empezó de manera casual y que fue Sabina quien le invitó a hacer un viaje en auto con él y con el escritor Benjamín Prado, al que podía llevarse la cámara.



Fue el primero de muchos momentos grabados sin plan ni hoja de ruta, hasta que hace tres o cuatro años decidió recopilarlo y buscar la estructura del documental.

"He triunfado en el microsurco y ahora quiero triunfar en el celuloide", dijo Sabina. "Una vez estuve mejor de voz y la casa de discos me dijo que así no vendíamos un disco... es una estrategia de marketing, hago que la gente se sienta feliz porque creen que cantan mejor que yo", bromeó en una conferencia de prensa.

Ese sentido del humor está muy presente en la película, que renuncia voluntariamente a cualquier atisbo de solemnidad. "El artista debe tomarse en serio lo que hace, por respeto al público, pero no a sí mismo, la solemnidad es el fin de cualquier aventura artística y hemos huido de ella como de la peste", subrayó el cantante.

