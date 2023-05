Juan Guillermo Almeida presentó su nuevo sencillo junto a la Charanga Habanera

Con cinco álbumes bajo el brazo, Juan Guillermo Almeida o JG, es un cantante que ya ha transitado por varias etapas en la música. Sus canciones Y pasarla bien, El dueño del party o Subasta de amor lo han ubicado como uno de los cantantes más importantes de su generación.

Sin embargo, todo indica que el espaldarazo en Perú será con el número Me acostumbré, que ha grabado junto a la famosa Charanga Habanera. La canción es muy bailable y está en la onda de la salsa contemporánea, con gran dosis de timba, muy al estilo de David Calzado.

"Yo puedo hacerte una salsa pura y completa, pero también me encanta fusionar. He sentido estos años que fusionando me puedo acercar a más sectores, a más público", dijo al programa En Escena de RPP Noticias.

Herencia musical

Pero Juan Guillermo, quien es hijo del legendario compositor Juan Almeida Bosque, no ha perdido la oportunidad de interpretar números clásicos que creó su padre. Por ejemplo, Qué le pasa a esa mujer, que en Perú popularizó Oscar D' León o Por teléfono no, canción que la orquesta Dan Den también pegó en Lima. Con aires frescos y renovados, Juan Guillermo ha incorporado esos números en su repertorio.

"Mi padre me ha dejado una herencia musical enorme. Cantar su música y mostrarla a las nuevas generaciones me enorgullece mucho.

Juan Guillermo es un cantante versátil, lo demostró al trabajar con Gente de Zona, agrupación de aires pop urbanos y también al grabar con el Septeto Santiaguero, un conjunto de música tradicional de su país. El joven cantante, sin prejuicios, se pasea por ambos estilos. Eso le ha permitido captar una amplia audiencia.

El cantante llegó al Perú para promocionar su nuevo sencillo y pasear por el ambiente salsero de Lima y demostrar que, con su carisma y talento, también puede ganarse el cariño de los peruanos.