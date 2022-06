Julee Cruise en una escena de "Twin Peaks", serie de David Lynch

El pasado 9 de junio por la noche, falleció Julee Cruise, cantante recordada por haber colaborado con el director de cine David Lynch en su serie 'Twin Peaks' y películas como 'Blue Velvet'. El anuncio fue hecho por Edward Grinnan, su esposo, a través de su cuenta de Facebook.

“Para aquellos de ustedes que tienen años, pensé que querrían saber que me despedí de mi esposa, Julee Cruise, hoy. Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella está en paz”, escribió Edward Grinnan.

Últimos días de Julee Cruise como parte de los B-52’s

Durante los últimos días de su carrera, Julee Cruise se unió a la banda de rock The B-52’s, lo cual, según comentó el mismo Grinnan, fue un sueño para ella, ya que le permitió viajar por todo el mundo dando conciertos.

“Después de haber tenido una carrera musical tan variada, a menudo decía que el tiempo que pasó como sustituyendo a Cindy [Wilson]… fue el momento más feliz de su vida tocando. Ella estará eternamente agradecida con ellos. Cuando ella se acercó al micrófono con Fred y Kate dijo que era como unirse a los Beatles”, escribió el esposo de Julee Cruise en Facebook.

En el 2018, Julee Cruise comunicó que sufría de lupus, una enfermedad crónica que afecta al sistema inmune.

Sobre Julee Cruise

Julee Cruise nació en Iowa, Estados Unidos, en 1953. Allí, estudió música, especializándose en corno francés. En los 80 se mudó a Nueva York, donde interpretó a Janis Joplin en una obra de teatro, que captó la atención de Angelo Badalamenti, colaborador musical del cineasta David Lynch.

'Mysteries of Love', canción aparecida en 'Blue Velvet' fue la primera colaboración de Julee Cruise con Badalamenti y Lynch, quienes poco después la ayudaron en su primer disco de estudio 'Floating into the Night', de 1989.

En dicho disco apareció por primera vez 'Falling', canción que más tarde sería usada para el opening de la serie 'Twin Peaks', de David Lynch, y que en su versión instrumental ganaría el Grammy en la categoría Mejor Performance de Pop Instrumental.

Julee Cruise volvió a aparecer en la tercera temporada de 'Twin Peaks', de 2017.

David Lynch se despide de Julee Cruise

A través de su cuenta de YouTube, David Lynch se despidió de Julee Cruise, de quien dijo fue un gran ser humano y cantante. También señaló que la mejor manera de recordarla es a través de su música.

“Me acabo de enterar que falleció la gran Julee Cruise... Muy triste noticia... Así que quizás sea un buen momento para apreciar toda la buena música que hizo y recordarla como una gran música, gran cantante y gran ser humano”, señaló el director de cine.

