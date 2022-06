Encarnita García de Jesús, conocida como Kany García, vendrá a Perú para ofrecer un concierto este 1 de junio. | Fuente: Twitter

Con una voz dulce y contando historias de mujeres poderosas, la artista puertorriqueña Kany García lanzó su nuevo disco ‘El amor que merecemos’ y este 1 de junio, se presentará en Perú en un gran concierto donde cantará sus mejores temas.

Canciones como ‘DPM’, ‘Agüita de coco’ y más, son parte de su repertorio al que la ganadora de 5 Latin Grammy considera “un sueño hecho realidad”. En conversación con RPP Noticias, destacó el trabajo que viene realizando desde hace un año y de su show este miércoles.

“Estoy tratando de estar a la altura de todo lo lindo que me está pasando. Para mí, ha sido un año de preparación mayor para hacer este álbum y Alejandro Sanz me regaló su voz para una canción en mi disco”, dijo Kany García muy emocionada con respecto a ‘Muero’, tema que grabó con el artista español y que cantará por primera vez en Perú.

La cantautora puertorriqueña Kany García cuenta sobre cómo Perú formó parte importante en su carrera en Latinoamérica. | Fuente: RPP Noticias

Kanny García: “Perú es mi familia”

No es la primera vez que Kany García visita Perú, en el 2018 ya había pisado nuestro suelo en un concierto sold out y esta vez no será la excepción. A pesar de que sus visitas han sido cortas, la artista multiplatino consideró a nuestro país como “uno de los más importantes en su carrera por Latinoamérica”.

“Es una alegría inmensa. Perú ha sido como uno de los últimos países en entrar a mi familia de lugares a los que voy y cuando eso pasa es como una novio o novio que se ha dado de poco en poco y le coqueteo, le endulzo el oído”, comentó.

Este 1 de junio, Kany García vendrá con toda su banda, con unos visuales impresionantes que van de la mano con sus canciones, con un repertorio que ha ido afilando y limpiando, y muy convencida de lo que presentará en la noche del miércoles.

“Perú va a disfrutar mucho del concierto que nos viene”, sostuvo la artista.

“Muero”, la canción especial de Kany García

Kany García no tiene una canción favorita, en realidad, cada vez que se lo preguntan cambia constantemente. No puede elegir una en específico, sin embargo, pone en la palestra a ‘Muero’, el tema que hizo con Alejandro Sanz para su último disco ‘El amor que merecemos’.

“Cuando canto en vivo, adoro cantar ‘DPM’, es muy especial. Es un tema que, sin importar donde yo esté, siempre veré quiénes me acompañan, el ejercicio de mirarme al espejo y de que me guste lo que veo, así como digo en la canción”, dijo.

No obstante, para Kany García, considera una “obra de arte” su canción con Alejandro Sanz porque “se hizo con un pincel fino, con una elegancia hermosa, con un gusto exquisito”. ¿Por qué? “Porque es un grito a la gente que se calla el cariño, el amor, y el amor hay que compartirlo”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 12 ¿Es BETTER CALL SAUL mejor que BREAKING BAD?

En este episodio no vas a tener una simple reseña de la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seahorn. Por el contrario, intentamos buscar la respuesta a una pregunta que seguro también ronda tu cabeza: ¿la precuela de "Breaking Bad" ha superado a la serie original? Renato y Diego conversan previo al estreno de la estupenda serie de AMC.