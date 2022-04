The Weeknd y Swedish House Mafia compartieron escenario en el festival de Coachella, el domingo 17 de abril | Fuente: AFP

El domingo 18 de abril, el cantante The Weeknd cerró el primer fin de semana del festival de Coachella. Esta es la segunda vez que el artista, de nombre Abel Tesfaye, estelariza el festival. La primera vez fue junto con Beyoncé y Eminem.

Él entró en reemplazo de Ye (Kanye West), prácticamente a última hora. Por ello, sus palabras al aparecer frente al público fueron las siguientes: “Coachella, ¿sabes cuánto te amo? Siempre te cubro la espalda cuando me necesitas. Siempre estás ahí para mí, así que yo siempre estaré ahí para ti”.

Quienes acompañaron a The Weeknd en el número estelar del domingo fue el trío de djs conocido como Swedish House Mafia, quienes recientemente se han vuelto a juntar, tras su separación de 2012.

“Coachella, permítenos volver a presentarnos… Nos hiciste reunirnos de nuevo, así que te apreciamos por eso. Gracias gente”, fueron las palabras de Axwell, uno de los integrantes del trío.

Seguido, Swedish House Mafia y The Weeknd intercalaron actos. Primero solos, y luego en conjunto, ya que han colaborado en algunas canciones, como "Moth to a Flame", del último disco de los suecos, titulado “Paradise again”. Por el lado de The Weeknd, no faltaron sus éxitos “I Can’t Feel My Face”, “Starboy”, y “I Feel it Coming”.

Karol G invitó a Becky G al escenario en su debut en Coachella

El domingo 17 de abril, la cantante urbana Karol G hizo su debut oficial en el festival de Coachella, uno de los más importantes del mundo. Acá te contamos algunos de talles de su primera presentación, en la que invitó a Becky G al escenario.

Antes de su presentación, las pantallas del festival mostraron a Karol G subiendo a un tren, donde reflexiona sobre los momentos más significativos de su carrera, como ganar el Grammy. Estos pensamientos se ven interrumpidos cuando escucha “siguiente parada, Coachella”.

Entonces, la colombiana apareció sobre las escaleras del escenario, acompañada de un grupo de bailarines. Llevaba un traje denim, del tipo mono, a travesado por correas plateadas, así como unas botas hasta las rodillas, del mismo material.

“¿Qué pasa, Coachella? Veo que hay mucho pelo azul por ahí”, fueron las primeras palabras en inglés que Karol G dirigió al público, entre los cuales muchas y muchos llevaban el pelo pintado de azul. Entonces, arrancó con tres de sus canciones más conocidas: “El makinón,” “Mi cama” y “Ahora me llama.”

“Mi inglés no es muy bueno, pero haré mi mejor esfuerzo esta noche, porque quiero que todos entiendan. Es mi primera vez en este escenario”, comentó al público antes de interpretar su canción más popular “Bichota”, que volvió al público loco.

De allí, Karol G presentó a su primer invitado, el dj y productor holandés Tiësto, con quien interpretó “Don’t be shy”. Pero el momento estelar fue cuando subió al escenario su amiga la cantante Becky G quien, al ser californiana, recibió todo el cariño del público local. Juntas cantaron su éxito “Mamiii”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.