Karol G, la primera artista en llenar cuatro noches el estadio del Real Madrid en concierto

Karol G, la carismática Bichota conocida por su sonrisa deslumbrante y sus canciones empoderadoras, encendió Madrid el último sábado con su energía arrolladora. En medio de una ola de calor, la artista logró el impresionante récord de llenar el estadio Santiago Bernabéu en cuatro ocasiones consecutivas.



"Es evidente que el timing ha sido fundamental para que vendiese sin aparente esfuerzo cuatro Bernabéus [el estadio del Real Madrid]. Siempre está en el lugar adecuado en el momento clave. Y sabe aprovechar cada momentum que se le brinda, o que ella provoca, con éxito", señala a EFE el DJ y cronista musical Agustín G. Cascales.

¿Cómo fueron los conciertos de Karol G en Madrid?

Karol G comenzó el primero de sus cuatro conciertos puntual, presentando la historia de una sirena con el "corazón congelado", un tema que contrastaba con el calor intenso de finales de julio en Madrid. Aunque el estadio contaba con la cúpula cerrada para mitigar las quejas de los vecinos, el lugar se convirtió en un verdadero horno, intensificado por el fervor del público.



"Esta semana ha sido para mí de mucha gratitud. Pueden ver lo que está pasando aquí: cuatro noches como esta. Yo soy una niña de su casa que soñó con esto y se hizo realidad. ¡No dejen de soñar porque es posible!", expresó la colombiana entre lágrimas al final de dos horas y media de concierto, mientras se envolvía en la bandera española.

La Bichota Karol G puso Madrid "más bonito"

"¿Son conscientes de la cantidad de personas que hay aquí esta noche y que oigo gritar?", preguntó Karol G a los 60 mil asistentes en el estadio Santiago Bernabéu, recordándoles que iban a escuchar por primera vez muchas de las canciones de su repertorio, incluida la esperadísima Tusa, uno de los momentos más esperados del concierto.



Durante el show ya habían sonado temas como X si volvemos y Mi cama, cumpliendo su promesa de que esta sería "la noche más chimba de nuestras vidas". Entre gigantescos tiburones y sirenas congeladas, lo más destacado de la presentación no fueron solo los elementos escenográficos, sino la energía, la conexión con el público, las canciones y la coreografía.



El espectáculo se intensificó aún más con chorros de fuego y éxitos como Bichota y El makinón. Además, se escucharon temas como Ocean, Pero tú [sin Quevedo], Mercurio, A ella [la canción más antigua de la noche, de su primer disco Unstoppable de 2017], así como Cairo, Mi ex tenía razón, Provenza, Mamiii y Mañana será bonito.

¿Quién es Karol G y cómo alcanzó el éxito?

Hasta la explosión de éxito con su más reciente álbum, Mañana será bonito (2023), uno de los más galardonados en los últimos Latin Grammy, y su distinción como Woman Of The Year por la revista Billboard, el camino de Carolina Giraldo (Medellín, Colombia, 1991) fue largo y lleno de hitos importantes, aunque comenzara con un "no" en el concurso The X Factor.



"Cuando ya no quería seguir sufriendo porque no alcanzaba el éxito, su padre hipotecó su vida para cumplir el sueño de su hija", recuerda a EFE Víctor Sánchez, director de la agencia especializada en urbano latino El Poder De Tu Música, refiriéndose a las giras que Karol G se autofinanció y que le permitieron realizar en 2013 su primera colaboración importante con Nicky Jam.

