La ‘Music Session #53’ de Shakira y Bizarrap fue todo un boom tras su ruptura con Gerard Piqué. Sin embargo, la artista no fue la única en escribir esta canción ya que también le ayudó Keityn, un compositor colombiano.

De acuerdo con sus declaraciones, él estuvo en el estudio de grabación con grandes ideas y se encargó de que todo rimara. Además, la frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, es suya y se le ocurrió por el aprecio que le tiene a su colega por todo lo que ha logrado en la industria.

Como la ‘Music Session #53’ es una canción de despecho, Keityn defendió a Shakira de las críticas que viene recibiendo: “Cada quien hace su duelo como quiere. Ella es artista, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, dijo para Molusco Tv.

Sin embargo, la letra del tema no es la que conocemos, sino que tenía frases agresivas, pero el compositor colombiano no quiso dar detalles de cómo era en un inicio, solo reveló que eliminaron algunas por ser muy punzantes.

Las referencias de Shakira a Gerard Piqué



1. "Tanto que te la dabas de campeó n y cuando te necesitaba, diste tu peor versión"

En el 2010, la selección de España donde Gerard Piqué formó parte campeonó en el Mundial de Sudáfrica de ese año. Fue ahí donde se conocieron cuando grabaron la canción promocional. Como se recuerda, la colombiana dejó su vida en Colombia y puso una pausa a su carrera para vivir en el país europeo como un "sacrificio de amor" para que Piqué pudiera jugar fútbol y ganar títulos.

2. "Una loba como yo no está pa' tipos como tú"

Esta frase hace referencia a su tema 'Una loba' (2009) donde la letra que dice "Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero".

3. "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"

Esta es la primera oración que es una indirecta para Clara Chía. Ella y Gerard Piqué fueron vistos cogidos de la mano el año pasado. Mientras el exfutbolista miraba a su novia, a la que no dudó en dar un romántico beso después de unos minutos conversando muy serios en mitad del aeropuerto, le dio la espalda a los paparazzi.

4. "Perdón que te sal... Piqué"

"Esto es para que notifiquen, así que trague, trague, mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", reza la letra de la 'Music Session #53' con Bizarrap antes de nombrar a su exesposo, dejando entrever que no retrocederá ni para dar impulso.

5. "Las mujeres no lloran, facturan"

'Te felicito' y 'Monotonía' fueron dos canciones rompecorazones que Shakira lanzó. Esto se debió a su ruptura con Piqué y, el último tema mencionado, fue porque está atravesando "el momento más oscuro y complicado de su vida" en la que reconoce que tiene "un agujero en el pecho" que le impide, por el momento, pensar en el futuro; tal y como se ve en el videoclip del tema.

6. "Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena"

La cantante Shakira y Piqué pusieron punto final a su relación en junio pasado, entre rumores de infidelidad. A dos meses de su ruptura, el jugador del Barcelona fue captado por la prensa española junto a Clara Chía Marti, su nueva pareja. En público, el exfutbolista decidió besarla y las imágenes se filtraron. A los dos se les ve reír juntos, mostrando una complicidad de pareja.

7. "Yo valgo por dos de 22"

Clara Chía Marti tiene 23 años en comparación con Piqué que tiene 35 años. Ella es una estudiante española de relaciones públicas que habría conocido al deportista en un pub de Barcelona. De acuerdo con la información de medios españoles, trabajaba como mesera en el local nocturno, pero al poco tiempo de entablar amistad con Gerard Piqué, este le consiguió un puesto de trabajo en su empresa.

8. "Que te vaya bien con mi reemplazo"

La relación entre Piqué y Clara Chía dio mucho de qué hablar porque no se sabe si el romance comenzó antes o después de la separación de Shakira. Lo cierto es que, semanas antes de ello, varios medios internacionales coincidieron en que Gerard Piqué realizaba algunos viajes con una joven de unos 20 años que trabajaba para su organización.

9. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"

Tras su ruptura, Shakira empezó una batalla legal para poder mudarse a Miami con sus hijos desde Barcelona, donde vive Piqué con su nueva novia, y toda su familia.

10. "Fotos por donde ven, aquí me siento un rehén"

Como se recuerda, Shakira se mostró incómoda por cómo la prensa española ha tocado el tema de su separación con Piqué. "Es invasivo para mis hijos. No merecen sentirse observados o mirados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Es solo un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas".

