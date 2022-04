La joven cantante mexicana Kenia Os acaba de lanzar su primer disco "Cambios de luna", el cual consta de doce canciones.

“Puedo estar en esta entrevista, pero me descuidas un rato, y se me viene una idea”, nos comentó Kenia Os, la creativa cantante e influencer mexicana de 22 años, que dio el salto de la creación de contenidos en YouTube a la música, y que hoy también se perfila como una próspera empresaria.

RPP Noticias habló con ella a raíz del lanzamiento de su primer álbum “Cambios de Luna”, el esperado sucesor de su exitoso EP “Canciones para mi ex”, cuyos primeros sencillos, “Se fue la luz” y “Llévatelo”, acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.



Sus inicios como youtuber; la transición a la música; los haters; su lado empresarial; la expansión de sus horizontes artísticos; y su deseo de recorrer Latinoamérica fueron algunos de los temas que tocamos durante nuestra charla.



Primeros pasos como youtuber

A mediados de la década pasada, Kenia OS comenzó a subir videos a YouTube, donde hablaba de moda, maquillaje, o hacía retos y bromas. Su buen ojo para escoger los temas y su soltura para expresarse hicieron de ella una de las influencers más vistas por los jóvenes mexicanos.

“Fue una etapa de mi vida donde quería encontrar un medio, una posibilidad para entrar en el mundo del entretenimiento. En las redes sociales, sobre todo en YouTube, vi la posibilidad de hacer mi camino”, nos comentó.



Al crear contenidos, nunca pensó en un público objetivo, sino que se enfocó en hacer lo que le gustara. Esto se relaciona mucho con su carácter que, según nos explica, rehúye a las etiquetas y las referencias fáciles.



En muy poco tiempo, Kenia Os tuvo un completo dominio de las redes sociales, desde Instagram hasta Twitter. “Siempre me ha gustado generar cosas para las redes sociales y nunca me sentí incómoda en ninguna”, afirmó.



El salto a la música

Kenia Os tiene el instinto propio de quienes dominan el mundo de las redes, y no demoró en darse cuenta de que no se puede ser viral por siempre. Esta verdad, más que un obstáculo, fue un reto, que la motivó a buscar otros caminos.

“Empecé a visualizarme como una artista multifacética: actuar, cantar, bailar, tener una línea de cosméticos y convertirme en empresaria. ‘Si tengo la posibilidad, voy a hacer todas’, me dije. Y empecé con la música”, nos explicó.



“Por siempre” fue el primer sencillo de su carrera. Esta balada en ritmo de trap dejó en claro las habilidades vocales de Kenia. La canción hablaba sobre el momento que ella atravesaba en su vida, y la gente conectó con ella.



“Me pasó que yo fui la primera influencer que sacó una canción. Entonces, no hubo ningún problema, a la gente le encantó. Después, comenzaron a lanzarse muchísimos influencers a cantantes, y allí fue cuando comenzó el hate un poquito”, manifestó. Cuando le preguntamos cómo lidiaba con haters y trolls, nos contestó que sencillamente no les prestaba atención: “ni siquiera me tomo la energía para lidiar con ellos”.



Kenia nos explicó que el siguiente paso que dio en su carrera artística fue involucrarse más en la composición, lo cual incluye la escritura de la letra o la selección de los productores. “Me gusta meterme en todo, porque es la única manera de representar bien tu música y tu arte, si no lo haces así, te vas a ver como un producto”.



“Cambios de luna”, su primer disco

“Cambios de luna”, su primer álbum, es una síntesis del talento y las habilidades que Kenia Os ha adquirido a lo largo de su carrera. El título proviene de la relación que su signo zodiacal mantiene con la luna, la cual es un símbolo de los cambios por los que atravesó durante el año pasado.

“De una adolescente que creció con las redes sociales, me estaba convirtiendo en una mujer. Cambiaron muchas cosas en mi vida personal y mi escapatoria fue ir a hacer música y relajarme un poco. Fue muy sanador hacer ese álbum, me ayudó bastante”, reveló Kenia, quien tiene una agitada vida no solo como artista, también como empresaria y directora de su propia línea de maquillaje.



Asimismo, Kenia ve “Cambios de luna” como un diario de su último año, ya que cada canción está inspirada en experiencias o emociones personales sucedidas sentidas en diferentes etapas del 2022.



“Estoy muy feliz. Sabíamos que el álbum iba a tener gran impacto para mi carrera, pero creo que lo superó. Ahora, más personas están escuchando mi música y se está generando un nuevo público, incluso en nuevos países”, nos comentó.



Kenia Os busca muy pronto dar un salto a la actuación, aunque en este momento está enfocada en la promoción de "Cambios de luna" por México. Espera hacer lo mismo por Latinoamérica. Sabe que tiene una base de fans acá en Perú y desea conocerlos pronto.



