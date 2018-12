Kevin Johanssen: "El mejor crítico de la música se llama 'Tiempo'"

El artista argentino se presentará en el Centro de Convenciones Barranco Arena este jueves 6 de diciembre. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Kevin Johanssen ha pisado suelo peruano para celebrar los 10 años de uno de sus temas más queridos, "Fin de Fiesta". Tema que ha marcado su carrera y que a lo largo del tiempo le ha permitido conquistar a un público más amplio.

"La canción fue escrita cuando mi hija mayor Miranda, de 21 años, tenía 11, y me entraron una melancolía linda de que se terminó el primer ciclo de la infancia de mi hija, que terminaba la primaria", recordó el cantautor argentino.

"La vida misma tiene que ver con un "Fin de Fiesta", con esta vida que no soporta cosas buenas o malas, que con todas sus dificultades quiere absorber todo", comenta.

Kevin explica que es un 'desgenerado', porque su pasión por la música lo lleva a disfrutar géneros de la época de hoy y del ayer. "Tengo hijos de 21, 14, 11 y 4 años, así que escucho desde trap, hasta música infantil, a los Beatles, música folclórica y demás", señala.

Sobre esa misma pasión musical, Johanssen comenta que al componer él mismo intenta combatir contra sus prejuicios, los mismos que hoy invaden la industria musical. Él ha defendido públicamente a Maluma y Ricardo Arjona de quienes critican su música.

"Creo que cada uno tiene su gusto y puede elegir escuchar lo que quiere. A veces tomamos de punto a alguien, como en su momento sucedió con Arjona a quien se le señalaba como el mal de la música", dice el cantante.

"Lo mismo sucede con Maluma, pero son cuestión de gusto. Ahora, también están las críticas por sus letras que dicen que son machistas, yo no las he oído así que no sé si será así o no, pero no me parece que hay que ponerlos en el lugar del diablo musicalmente", continuó.

#ENVIVO | #kevinJohansen presenta su tour #FinDeFiesta. Manda tus preguntas y pedidos musicales. Publicado por RPP Noticias en Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Él recordó una frase de Charlie García, quien explicó que "siempre han habido artistas comerciales que han llenado estadios y han habido otros que eran tan buenos y no podían". "Hay compositores que no necesariamente son 'hiteros' y que vendan muchos tickets. Yo creo que el verdadero crítico de la música es el tiempo", agrega Kevin.

Kevin Johanssen, quien está preparando un nuevo disco para el 2019, se presentará en el Centro de Convenciones Barranco Arena este jueves 6 de diciembre.