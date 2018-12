Maluma anunció en su cuenta de Instagram que se tomará un tiempo para descansar, luego de su larga gira durante el 2018. | Fuente: Archivo

El reguetonero colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores con sus últimas Instagram Stories. Él publicó unos videos en los que anunció su retiro temporal de los escenarios, luego de su extensa gira durante el 2018.

En las mencionadas historias detalló que esta decisión la tomaba para reencontrarse consigo mismo, para incrementar su espíritu y tomar un descanso de su serie de conciertos por la gira “Fame Tour”.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma.





Según detalló, esta pausa será solo por algunas semanas, para luego retomar los compromisos pactados, los mismos que lo tienen en su mejor momento artístico. Más aún, después de obtener su primer Grammy Latino.

Como se recuerda, Maluma se presentará ante sus fanáticos en Perú el próximo 9 de mayo del 2019 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Este show también forma parte de su gira “F.A.M.E. Tour”.