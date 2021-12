Según reveló el periodista Ángel de Brito, Tini Stoessel tiene COVID-19. | Fuente: Instagram / Tini Stoessel

Los contagios por la variante Ómicron no paran. Ahora, es la cantante argentina Tini Stoessel quien ha dado positivo a COVID-19. Así lo informó el periodista Ángel de Brito en el programa de espectáculos Los Ángeles de la Mañana, que se transmite por la televisión argentina.

"Confirmé la información con su papá, porque había un rumor desde hace dos días y ahora se sabe que dio positivo”, comentó de Ángel Brito, al referirse a la conversación que sostuvo con Alejandro Stoessel, padre de la artista y productor televisivo.

Afortunadamente, el periodista y conductor despejó los rumores sobre el estado de salud de la cantante: “Tini está perfecta, sin dolencias y se siente bien”. Agregó que ella se encontraba por viajar a Europa, por lo que se hizo el test, que confirmó su estado. Finalizó diciendo que “está tranquila en su casa de Buenos Aires”.

En Argentina, los casos de COVID-19 han vuelto a subir. Hoy martes, se supo de 20,263 nuevos contagios, la cifra más alta de los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires.

Daniela Darcourt dio positivo a la COVID-19

Dio positivo. Mediante sus historias de Instagram, la cantante Daniela Darcourt contó a sus seguidores que tiene COVID-19. La intérprete de “Probablemente” señaló que pasó por dos pruebas antígenas, que salieron negativas. Al notar que el malestar persistía, decidió realizarse una molecular, que sí salió positiva.

“Ya vinieron los médicos a casa para evaluarme, me dieron como diagnóstico: faringitis aguda, bronquitis aguda y me mandaron una nueva prueba por PCR de descarte”, escribió la salsera en la red social.

Daniela Darcourt también señaló que pasó por la prueba de falso positivo, ya que sufre de alergia, y esta podría ser la causa de sus males. Agregó que le dieron una semana de descanso.

Finalmente, animó a sus fans a seguir tomando medidas preventivas: “Los invito a todos a seguir cuidándose y a no confiarse… Si aún no estás vacunado, hazlo, eso puede ayudar muchísimo a que tu proceso sea millones de veces más leve”.

