Metallica está ad portas de estrenar su nuevo álbum ‘72 Seasons’. | Fuente: Metallica

El batería de Metallica Lars Ulrich reflexionó sobre el futuro de la popular banda estadounidense, que se encuentra ad portas de estrenar su nuevo álbum, 72 Seasons, el próximo 14 de abril.

“Creo que la mayor parte de mi energía y mis recursos se dedican a tratar de mantenerme saludable, coherente y funcional. A medida que envejezco, paso más y más tiempo en mis entrenamientos diarios, en mi cardio, en mi entrenamiento de fuerza. Se trata de mantenerme saludable: comer saludable, vivir saludablemente”, comentó el músico en una reciente entrevista con Revolver.

Lars Ulrich reconoció que los años no pasan en vano para los integrantes de Metallica, por lo que -admitió- eventualmente no tendrán el ritmo necesario para tocar canciones como Battery o Master of Puppets, himnos que los encumbraron como uno de los cuatro grandes del thrash metal (junto con Slayer, Megadeth y Anthrax).

“Obviamente, hay un punto en el que ya no funcionemos en algún nivel, en el que no podamos tocar Battery o Master of Puppets o canciones así. Sé que hay algunas personas en la sección de comentarios que piensan ese punto ya ha llegado, y se los agradezco [risas]; pero lo único que puedo decir es que aún no ha sucedido y toco madera. (...) Si nos mantenemos saludables, con suerte tenemos otra década”, añadió.

El futuro de Metallica

El batería habló de otros músicos y agrupaciones, que -pese a su edad- continúan estrenando material o saliendo de giras mundiales. Sin embargo, marcó una diferencia con la música que hace Metallica.

“(Paul) McCartney ya pasó su 80 cumpleaños. Los (Rolling) Stones siguen ahí fuera. (Bruce) Springsteen acaba de comenzar su gira, (...) toca shows de tres horas; y se ve más saludable y fuerte que nunca. Pero ninguno de ellos toca Battery”, apuntó.

Metallica se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum 72 Seasons, que se estrenará el próximo 14 de abril; lanzamiento que estará acompañado de una gira mundial.

Una de las fechas ya confirmadas de esa gira es la participación de Metallica en el festival Power Trip, en junio, junto con otras leyendas del metal como AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Guns N' Roses y Tool.



