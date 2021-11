Latin Grammy 2021: El cantante peruano Carlos Iglesias fue invitado a la gala musical. | Fuente: Instagram

El cantante peruano Inka Carlos Iglesias, fue invitado a la edición 22 de los Latin Grammy 2021, en el MGM, Las Vegas, siendo el único peruano en asistir al acontecimiento más importante de la música.

En esta importante gala, el ‘Inka’, compartió su fusión de música andina con destacados exponentes de la música latina como Raw Alejandro, Eladio Carrión, Café Tacuba, Mau Montaner, Jay Wheeler, Dukis, Jay Cortez & Bizar Rap durante la alfombra roja.

“Esta es una gran ventana no solo para mí sino para mis compatriotas que nos vamos abriendo paso en el extranjero. Estoy muy agradecido con los organizadores de los Latin Grammy por la invitación. Es un espacio que me permitió seguir difundiendo nuestro folklore”, expresó el artista.

El cantautor de “Si Te Vas” y “Guerrero”, estrenará el próximo 10 de diciembre “Perreito Andino”, su nuevo single desde la ciudad de Miami. “Tengo muchas expectativas con este tema que estoy seguro tendrá acogida en Puerto Rico, México y Estados Unidos”, finalizó.

El cantante peruano Inka Carlos Iglesias posa junto al grupo mexicano Café Tacuba en los Latin Grammy 2021. | Fuente: Difusión

Los Latin Grammy tuvo su primera gala presencial

Los premios Latin Grammy volvieron el jueves 18 de noviembre a Las Vegas, en su formato presencial luego de la pausa de 2020 debido a la pandemia. La víspera, varios de los nominados, así como artistas de renombre de la escena musical hispana, calentaron los motores rindiéndole un emotivo homenaje a Rubén Blades, galardonado por la Academia Latina de la Grabación como la Persona del Año de esta edición.

Para la gala de ese jueves, que comenzó al fin de la tarde, además de C Tangana y Camilo, ambos confirmados la mexicana Gloria Trevi, la chilena Mon Laferte, los cubanos de Gente de Zona, Jon Secada y el brasileño Nando Reis en la gala que se realizó en el MGM Grand Garden Arena.

Carlos Iglesias junto al reguetonero Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2021. | Fuente: Difusión





