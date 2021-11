Latin Grammy 2021:

"Patria y vida", que se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron a Cuba en julio, está nominado a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. | Fuente: Univisión | Fotógrafo: Alicia Civita

El rapero El Funky, uno de los intérpretes del hit "Patria y vida", vivió meses "complicados" y dijo este jueves que la salida de su natal Cuba "fue bastante difícil".

"Salir de Cuba fue bastante difícil pero bueno, se logró, prácticamente exiliado porque nos dijeron que no regresara", dijo El Funky en entrevista con la AFP en Las Vegas, poco antes del comienzo de la ceremonia de la 22a edición de los premios Latin Grammy, antes de alzarse con los galardones a Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

"Para mí estar aquí, más que un gran paso, es un orgullo", dijo Eliécer Márquez Duany, más conocido como El Funky, quien interpreta el rap junto a sus paisanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno y Maykel Osorbo.

"[Estoy] en representación de un país que está en una dictadura, me pone en un compromiso grandísimo", agregó.

El artista de 40 años, quien salió de Cuba hace menos de tres semanas, dijo estar "supercontento". "Esta noche va a ser superimportante e inolvidable".

Sobre su llegada a Estados Unidos, El Funky dijo estar empezando "desde cero", pero expectante. "Estoy supercontento con el recibimiento, con la bienvenida de los cubanos aquí, con las personas que conocen el trabajo".

"PATRIA Y VIDA"

"Patria y vida", con sus líricas incisivas, clama "Que no siga corriendo la sangre/Por querer pensar diferente".

El tema, cuyo estribillo entona "Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó", se viralizó en internet y se convirtió en la consigna principal de las históricas protestas en Cuba, mientras reconocidos artistas cubanos, dentro o fuera de la isla, sumaban su voz para impulsarlas.

El video del rap, grabado en La Habana y en Miami, acumula más de nueve millones de reproducciones en YouTube.

Yotuel Romero le dijo el miércoles a la AFP que "la canción le pertenece al pueblo". "Que Dios obre y ese premio se quede en Cuba", dijo el exintegrante de Orishas en la víspera de la ceremonia.

Con información de AFP



