Los Latin Grammy 2021 se realizarán este 18 de noviembre en Las Vegas. | Fuente: Latin Grammy

Este año, los Premios de la Academia Latina de la Grabación —también conocidos como los Latin Grammy 2021— se llevarán a cabo de manera presencial con una gala que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas (EE.UU.).

En su edición 22, este evento será conducido por Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez y contará con las actuaciones de artistas reconocidos como Christina Aguilera, C. Tangana, Alejandro Fernández, Maná, Myke Towers, Danna Paola, Gloria Estefan, entre otros.

El pasado martes 28 de setiembre, la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a lo mejor de la música latina. Entre los candidatos, resaltan los nombres de Camilo y Juan Luis Guerra por sumar el mayor número de candidaturas.

A continuación, te contamos la hora, fecha y el canal de transmisión para que no te pierdas los Latin Grammy 2021 en vivo.

Hora y canal de los Latin Grammy 2021

Los Latin Grammy 2021 se realizarán este jueves 18 de noviembre a las 8 p.m. (hora Este/Pacífico) o 7 p.m. (hora Centro). La gala principal se transmitirá por el canal Univisión.

El evento también se difundirá por el canal de cable TNT en los siguientes horarios:

7 p.m.: México

8 p.m.: Perú, Colombia

9 p.m.: Venezuela

10 p.m.: Argentina y Chile

3 días 🎶🙌 para La Noche Más Importante de la Música Latina 18 DE NOV. 8PM por @Univision #LatinGRAMMY



3 days to The Biggest Night in Latin Music November 18th!



3 dias para a Noite Mais Importante da Música Latina 18 de Novembro! pic.twitter.com/E3ABXTIYf3 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 15, 2021

Artistas nominados a los Latin Grammy 2021

ÁLBUM DEL AÑO

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

El último tour del mundo - Bad Bunny

Salswing! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos - Camilo

Nana, Tom, Vinícius - Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un canto por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

El madrileño - C. Tangana

CANCIÓN DEL AÑO

"A tu lado" - Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositoras (Paula Arenas)

"A Veces" - Diamante Eléctrico, compositor (Diamante Eléctrico)

"Agua" - J Balvin, Alejandro Borrero, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Jhay Cortez, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin)

"Canción bonita" - Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Ricky Martin)

"Dios así lo quiso" - Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

"Hawái" - Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma)

"Mi guitarra" - Javier Limón, compositor (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

"Patria y vida" - Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositores (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky)

"Que se sepa nuestro amor" - El David Aguilar & Mon Laferte, compositores (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

"Si hubieras querido" - Pablo Alborán, Nicolás "Na'Vi" de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes, compositores (Pablo Alborán)

"Todo de ti" - Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira, compositores (Rauw Alejandro)

"Vida de rico" - Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo)

MEJOR NUEVO ARTISTA



Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

Dios los cría - Andrés

Mis manos - Camilo

Munay - Pedro Capó

K.O. - Danna Paola

De México - Reik

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

Privé - Juan Luis Guerra

Doce margaritas - Nella

Atlántico a pie - Diego Torres

MEJOR CANCIÓN POP

Adiós - David Julca, Jonathan Julca, Pablo López & Sebastián Yatra

Ahí - Javier Limón

Canción bonita - Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives

La mujer - Mon Laferte

Vida de rico - Édgar Barrera & Camilo

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA

El amor es una moda - Alcover, Juan Magan & Don Omar

Tattoo (remix) Rauw Alejandro & Camilo

Nathy Peluso: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.36. Bizarrap & Nathy Peluso

Diplomático - Major Lazer Ft. Guaynaa

Hawái (remix) - Maluma & The Weeknd

MEJOR INTERPRETACIÓN REGGAETON

Tu veneno - J. Balvin

La tóxica - Farruko

Bichota - Karol G

Caramelo - Ozuna

La curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Goldo Funky - Akapellah

El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

Monarca - Eladio Carrion

Enoc - Ozuna

Lyke Mike - Myke Towers

Es un honor para nosotros compartirles los nombres de los Nominados de la 22.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 👏🎶 https://t.co/m61cj1oyyv



É uma honra anunciar os nomes dos Indicados à 22.a Entrega Anual do Latin GRAMMY! 👏🎶 https://t.co/0XugneUHq8 pic.twitter.com/cV6Q3Wz1mt — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 28, 2021

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP

Booker T - Bad Bunny & Marco Daniel Borrero

Condenados - Akapellah & Pedro Querales

La vendedora de placer - Lito MC Cassidy

Sana sana - Rafa Arcaute, Gino Borri, Illmind, Ángel López, Nathy Peluso & Federico Vindver

SNOW THA PRODUCT: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.39 - Bizarrap & Snow Tha Product

MEJOR CANCIÓN URBANA

A fuego - Farina

Agua - J Balvin y Tainy

Dákiti - Bad Bunny y Jhay Cortez

La curiosidad - Myke Towers & Jay Wheeler, Dj Nelson

Patria y vida - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Curso de levitación intensivo - Bunbury

Control - Caramelos De Cianuro

Los Mesoneros Live desde Pangea - Los Mesoneros

Luz - No Te Va Gustar

El pozo brillante - Vicentico

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Ahora 1 - Vicentico

Distintos - Andrés Giménez & Andreas Kisser, songwriters (De La Tierra)

El sur - Santi Balmes & Julián Saldarriaga, songwriters (Love Of Lesbian Featuring Bunbury)

Hice todo mal - Anabella Cartolano, songwriter (Las Ligas Menores)

Venganza - Emiliano Brancciari & Nicki Nicole, songwriters (No Te Va Gustar y Nicki Nicole)

MEJOR ÁLBUM DE POP/ROCK

Mira lo que me hiciste hacer - Diamante Eléctrico

Mis grandes éxitos - Adan Jodorowsky & The French Kiss

Origen - Juanes

V. E. H. N. - Love Of Lesbian

El reflejo - Rayos Laser

MEJOR CANCIÓN POP/ROCK

A veces - Diamante Eléctrico, songwriters (Diamante Eléctrico)

Cosmos (Antisistema Solar) - Santi Balmes & Julián Saldarriaga, songwriters (Love Of Lesbian)

El duelo - Sergio Eduardo Acosta & León Larregui, songwriters (Zoé)

Ganas - Zoe Gotusso, Nicolás Landa & Diego Mema, songwriters (Zoe Gotusso)

Hong Kong - Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, songwriters (C. Tangana & Andrés Calamaro)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Kick I - Arca

Tropiplop - Aterciopelados

Cabra - Cabra

Un segundo MTV Unplugged - Café Tacvba

Calambre - Nathy Peluso

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Agárrate - Rafa Arcaute, Pedro Campos & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso)

Antidiva - Andrea Echeverri, songwriter (Aterciopelados)

Confía - Gepe, songwriter (Gepe & Vicentico)

Nominao - Alizzz, Jorge Drexler & C. Tangana, songwriters (C. Tangana & Jorge Drexler)

Te olvidaste - Omar Apollo, Rafa Arcaute, C. Tangana & Federico Vindver, songwriters (C. Tangana & Omar Apollo)

