Ángela Álvarez y Silvana Estrada se llevaron el premio a mejor artista nuevo en los Latin Grammy 2022. | Fuente: Composición (AFP)

Este jueves, hubo un empate en la categoría de mejor artista nuevo en los Latin Grammy 2022. La peruana Nicole Zignago quedó rezagada frente a las ganadoras: la nonagenaria cubana Ángela Álvarez y la mexicana Silvana Estrada. Ambas subieron al escenario para recibir su gramófono y emocionaron a la audiencia con sus discursos.

La primera en hablar fue Estrada, quien agradeció a la Academia Latina de la Grabación por el galardón, así como a su equipo. Además, resaltó que "este premio ya era nuestro" en relación a las personas de su mismo género, pues fueron las mujeres quienes dominaron esta candidatura. "Este premio es de todas", dijo, y luego elogió a Álvarez, de 95 años.

"Esta señora maravillosa, desde que la vi, me sacó las lágrimas. La vieja música o la nueva música, ¿qué es? Lo que existe es representar para las nuevas niñas y las nuevas generaciones", afirmó antes de enviarle un saludo a sus padres.

Ángela Álvarez subió al escenario de los Latin Grammy 2022 acompañada por su nieto, productor de su disco debut homónimo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

Ángela Álvarez conmueve al público de los Latin Grammy 2022

Seguidamente, Ángela Álvarez, con su premio en la mano, se acercó al micrófono, desenvolvió un papel y leyó unas palabras que conmovieron a toda la audiencia de los Latin Grammy 2022. "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento", dijo al principio.

La cantante que lanzó este año su álbum debut homónimo también expresó su agradecimiento a los músicos y a toda su familia. "Muy especialmente a mi hija Marucha, que sé que está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez", afirmó en relación a quien la acompañó al escenario y que también cargaba un galardón.

"Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil siempre hay una salida. Y con fe y amor lo pueden lograr, se los prometo, que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga", concluyó.

Latin Grammy 2022, así arrancó la ceremonia

Los Latin Grammy 2022 empezaron por todo lo alto. Sus tres presentadores Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalía aparecieron sobre el escenario para homenajear con 'Si no te hubieras ido' a Marco Antonio Solís, nombrado como Persona del Año este 2022 por la Academia Latina de la Grabación.

El tributo no acabó con ellos. Porque más artistas latinos aparecieron en escena para cantar otros sencillos del cantautor mexicano, como 'A dónde vamos a parar' y 'Más que tu amigo'. Al término de estas actuaciones, a los presentadores ya mencionados se sumó Anitta, maestra de ceremonia también en esta edición.

"Somos globales como global que es nuestra música y nuestra Academia", señaló la brasileña. "A cada nominado, si están aquí est anoche, muchísimas felicidades", agregó Fonsi. Y Pausini invitó al actor Miguel Ángel Muñoz y la cantante Kany García para anunciar que el primer ganador de la noche era Marc Anthony en la categoría de mejor álbum de salsa gracias a su disco 'Pa'lla voy'.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.