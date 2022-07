Los Latin Grammy 2022 se realizarán el 17 de noviembre. | Fuente: Latin Grammy

La próxima edición de los Premios Grammy de la música latina —también conocido como los Latin Grammy 2022— se celebrará en Las Vegas (EE.UU.) el 17 de noviembre, precedida el 20 de septiembre del anuncio de las nominaciones, informó este lunes la Academia Latina de la Grabación.

La gala de la edición número 23 de los Latin Grammy tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, un estadio multiuso renovado en 2018 y con asientos para hasta 12.000 personas.

Univision, la principal empresa de medios y contenido en español en el mundo, transmitirá en vivo la gala de los galardones que celebran la excelencia en la música latina en todo el mundo, que son concedidos por votación entre personalidades del mundo del espectáculo.

🎶 Los Latin GRAMMYs regresan a Las Vegas 🎶 Nos llena de emoción anunciarles que la 23.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY se trasmitirá en vivo el jueves, 17 de noviembre vía @Univision https://t.co/OCrrSnNEsj pic.twitter.com/hu2tNo7A4V — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) July 25, 2022

Latin Grammy 2022: ¿Cómo será la ronda de votación?

Según la Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, a partir del 28 de julio y hasta el 8 de agosto se celebrará la primera ronda de votación para seleccionar a los nominados de 2022, que se darán a conocer el 20 de septiembre.

Del 30 de septiembre al 13 de octubre de 2022 tendrá lugar la ronda final de votación para elegir a los premiados.

En los próximos meses se anunciarán detalles sobre los eventos específicos de la Semana del Latin Grammy 2022.

La gala de 2021 también se celebró en noviembre y en Las Vegas, concretamente en la MGM Grand Garden Arena, y los nominados fueron anunciados en septiembre de ese año.



Cada gramófono entregado honra la excelencia de la música latina a través de un proceso técnico e imparcial, donde la participación de nuestros miembros es esencial. 🏆 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/7H1dSTDVOl — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) June 29, 2022

Marco Antonio Solís, reconocido en los Latin Grammy 2022

El cantautor colombiano Camilo se llevó cuatro premios en 2021, la mayor cantidad de los nominados ese año; el músico panameño Rubén Blades fue declarado Persona del Año y recibieron otras distinciones por su carrera Martinho da Vila, Emmanuel, Pete Escovedo, Sheila E., Fito Páez, Milly Quezada, Joaquín Sabina y Gilberto Santa Rosa.

El productor mexicano Guillermo "Memo" Acosta y el acordeonista colombiano Egidio Cuadrado también fueron galardonados con premios por su trayectoria.

"Marco Antonio Solís es una leyenda viva y una de las figuras más emblemáticas de la música latina", aseguró en su momento Manuel Abud, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación.

Ganador de cinco Latin Grammy, Solís se unirá a una prestigiosa lista de galardonados con el premio Persona del Año de los Latin Grammy, que incluye, entre otros, a estrellas como Marc Anthony, Vicente Fernández, Gloria Estefan, Shakira, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Maná, Rubén Blades y Juanes.

(Con información de EFE)

