Latin Grammy 2024: Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Bizarrap y la lista completa de ganadores

La gala de los Latin Grammy 2024 reconoció a los artistas más destacados de la música latina en diversas categorías. Entre los grandes ganadores, la argentina-española Nathy Peluso que triunfó en 'Mejor video musical versión larga', después en 'Mejor canción alternativa' por El día que perdí mi juventud y en 'Mejor canción de rap/hip hop', gracias a la canción Aprender a amar.

Los premios reflejaron la diversidad musical entre nuevos talentos en múltiples géneros y honrando a artistas consagrados como Rubén Blades, que se llevó el galardón a 'Mejor álbum salsa' por su disco Siembra: 45° aniversario y José Alberto 'El Canario' por su álbum Rodando por el mundo.

La ceremonia de los Latin Grammy 2024 también tuvo a otros ganadores como Bad Bunny, Shakira y Mon Laferte en sus respectivas categorías, y resaltaron éxitos como Feriado, de Rawayana. Además, Aterciopelados ganó 'Mejor Álbum de Rock' con El Dorado (En Vivo), mientras Trueno obtuvo 'Mejor Fusión Urbana' con Tranky Funky, reforzando la relevancia de la música latina en la industria mundial.

El cantante panameño Rubén Blades acepta el premio al Mejor Álbum de Salsa por 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo de 2022).Fuente: AFP

Lista completa de ganadores Latin Grammy 2024

Mejor Álbum de Música Alternativa

Por Cesárea – Dillom

Híper – Hello Seahorse!

Nica – Nicole Horts

Autopoiética – Mon Laferte 🏆

Pandora – Ali Stone

DESCARTABLE – WOS

Mejor Álbum Cantautor

Compita Del Destino – El David Aguilar

Scratch De Versos – El Riqué

Pausa – Leonel García 🏆

De Magia Imperfecta – Nicolle Horbath

El Abrazo – Rozalén

Mejor Canción de Cantautor

‘Antes Que O Mundo Acabe’ – Tiago Iorc

‘Derrumbe’ – Jorge Drexler 🏆

‘Entonces’ – Rozalén

‘García’ – Kany García 🏆

‘Luz De Cabeza’ – El David Aguilar

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

‘La Ceniza’ – Ale Acosta, Valeria Castro

‘Drum Machine’ – Alok

‘Pedju Kunumigwe’ – Alok, Guarani Nhandewa

‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)’ – Bizarrap, Shakira 🏆

‘BAMBOLE’ – Vikina & Deorro

Compositor del Año

Edgar Barrera 🏆

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Mejor Video Musical Versión Corta

Ale Ale – Marc Anthony

Baticano – Bad Bunny

Oliveira Dos Cen Anos – C. Tangana

Sálvanos – Leonel García

Glock – Mau y Ricky

313 – Residente 🏆

Mejor Canción Pop

‘A La Mitad’ (Banda Sonora Original De La Serie Zorro) – Julio Reyes Copello y Mariana Vega

‘A Las 3’ – Paty Cantú & León Leiden

‘Ahora’ – David Bisbal & Carlos Rivera

‘Amor’ – Danny Ocean

‘Dime Quién’ – Lagos

‘Feriado’ – Rawayana 🏆

‘Igual Que Un Ángel’ – Kali Uchis & Peso Pluma

Mejor Canción Urbana

‘Bonita’ – Daddy Yankee 🏆

‘Columbia’ – Quevedo

‘El Cielo’ – Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

‘Luna’ – Feid ft. Atl Jacob

‘Qlona’ – Karol G

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

‘Aprender A Amar’ – Nathy Peluso 🏆

‘Bendecido’ – Eladio Carrion

‘La Sabia Escuela’ – Akapellah ft. Canserbero & Lil Supa

‘Teléfono Nuevo’ – Bad Bunny & Luar La L

‘Thunder y Lightning’ – Bad Bunny & Eladio Carrion

‘Blam Blam’ – Al2 El Aldeano, Vico C

El cantante dominicano José Alberto "El Canario" acepta el premio al Mejor Álbum Tropical Tradicional por "Rodando Por El Mundo".Fuente: AFP

Mejor Interpretación Reggeaton

‘Perro Negro’ – Bad Bunny & Feid 🏆

‘Un Preview’ – Bad Bunny

‘Triple S’ – J Balvin, Jowell & Randy, De La Ghetto

‘Byak’ – Alvaro Diaz ft. Rauw Alejandro

‘Qlona’ – Karol G ft. Peso Pluma

‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis, Karol G

Mejor Fusión/ Interpretación Urbana

‘Nadie Sabe’ – Bad Bunny

‘Corazón Vacío’ – Maria Becerra

‘Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58’ – Bizarrap, Young Miko

‘S91’ – Karol G

‘Tranky Funky’ – Trueno 🏆

Mejor Canción Alternativa

‘Cabecear’ – J Noa

‘Déjalo ir’ – Francisca Valenzuela

‘El día que perdí mi juventud’ – Nathy Peluso 🏆

‘Insomnia’ – Goyo

‘Lloro’ – Nicole Horts

Mejor Álbum de Rock

El Dorado (En Vivo) – Aterciopelados 🏆

Diáspora Live Vol.1 – La Vida Boheme

Herencia Lebón – David Lebón

Alicia En El Metalverso – Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo – Viniloversus

Mejor Canción de Pop/Rock

‘Acapulco’ – Siddhartha, Emmanuel Horvilleur

‘Blanco y Negro’ – Lagos, Elena Rose

‘5 Horas Menos’ – Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade 🏆

‘Diciembre’ – Los Mesoneros

Mejor Canción de Rock

No Me Preguntes (Live)WINNER - Jesús Quintero y Draco Rosa 🏆

Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá) - Daniel Álvarez, Juan David Galeano & Andrés Kenguan

Animal Temporal - Viniloversus, songwriters (Viniloversus)

Camaleónica - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

Qué Más Quieres - Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning

Mejor Álbum de Pop/Rock

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios – Bruses

Jet Love – Conociendo Rusia

Jay De La Cueva – Jay De La Cueva

Reflejos De Lo Eterno – Draco Rosa

Adentro – Francisca Valenzuela

Álbum del año

Bolero – Angela Aguilar

Cuatro – Camilo

Xande Canta Caetano – Xande de Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León

Las letras ya no importan – Residente

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Mejor Nuevo Artista

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicole Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhaes

Os Garotin

Íñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Canción del Año

‘A Fuego Lento’ – Daymé Arocena, Vicente García

‘A la mitad’ (Banda Sonora Original De La Serie Zorro) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega

‘Aún me sigo encontrando’ – Rubén Blades, Gian Marco, Julio Reyes Copello

‘Caracas en el 2000’ – Elena Rose, Danny Ocean, Jerry Di

‘Derrumbe’ – Jorge Drexler

‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira y Grupo Frontera

‘Mi Ex Tenía Razón’ – Karol G

‘Según Quien’ – Maluma, Carín León

‘Te lo Agradezco’ – Kany García, Carín León

‘313’ – Residente, Silvia Pérez Cruz

Mejor álbum de salsa

Yo Deluxe, Christian Alicea

Muevense, Marc Anthony

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022), Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta – 🏆

Joyas Que Bailan, Ronald Borjas

Coexistencia, Luis Figueroa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘Ta Malo, Silvestre Dangond 🏆

De La Uno A La 1000 (Primera Temporada), Omar Geles

Se Agradece, Los Ángeles Azules

Vallenatos Pa Enamorar, Osmar Pérez & Geño Gamez

La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live), Puerto Candelaria

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40 – 🏆

Agradecido Live!, Eddy Herrera

Superhéroe Merengue, Magic Juan

Lo Tengo Todo, Oscarito

Llamada Perdida, Prince Royce

Mejor álbum tropical tradicional

Rodando Por El Mundo, José Alberto “El Canario” – 🏆

Tengo Algo Que Decirte, Luis Fernando Borjas

Voces De Mi Familia, Alex Cuba

Los Mismos Negros, Yelsy Heredia

A Mis Ancestros, Yeisy Rojas

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Epílogo: La Clave Del Tiempo, Jeremy Bosch

Cuatro, Camilo

Tropicalia, Fonseca 🏆

Monte Adentro, Gusi

La Fiesta, Ilegales

Mejor canción tropical

“Baila y Goza”, Renesito Avich & Rafael “Pollo” Brito, compositores (Renesito Avich Featuring Rafael “Pollo” Brito)

“Con Dinero y Sin Dinero”, Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas, compositores (Fonseca & Grupo Niche)

“Hasta Que Aguante El Cuerpo”, Jorge Luis Piloto, compositor (Dayhan Díaz & Pupy Santiago)

“Llorar Bonito”, Luis Figueroa & Yoel Henríquez, compositores (Luis Figueroa)

“Mambo 23”, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40) 🏆

Grabación del Año

‘Mil veces’ – Anitta

‘Monaco’ – Bad Bunny

‘Una vida pasada’ – Camilo y Carín León

‘Catalina’ – Cimafunk y Monsieur Periné

‘Derrumbe’ – Jorge Drexler

‘Con dinero y sin dinero’ – Fonseca y Grupo Niche

‘Mi ex tenía razón’ – Karol G

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Tenochtitlán’ – Mon Laferte

‘Igual que un ángel’ – Kali Uchis y Peso Pluma

Mejor Álbum de Música Urbana

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol María – Eladio Carrion

Sayonara – Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis – Feid

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

El Último Baile – Trueno

Mejor Álbum Vocal Pop

Tofu – Caloncho

mp3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Obras Maestras – Diego El Cigala

García – Kany García

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Nata Montana – Natanael Cano

Evoluxion – DannyLux

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Boca Chueca, Vol. 1 – Carin León

Trastornado – Michelle Maciel

Génesis – Peso Pluma

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ – Los Tigres Del Norte

‘Canción Para Olvidarte’ – Majo Aguilar

‘El Amor De Su Vida’ – Grupo Frontera, Grupo Firme

‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Tienes Que Ser Tú’ – La Energía Norteña

Productor del Año

Edgar Barrera 🏆

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Juan Luis Guerra, Janina Rosado

Julio Reyes Copello

