Gian Marco reaparece junto a su pareja, Juliana Molina, en una gala previa a los Latin Grammy 2024

Junto a los grandes. Gian Marco Zignago sorprendió al público al asistir a uno de los eventos previos a la entrega de los Latin Grammy 2024, tan solo días después de haber anunciado su retiro temporal de los escenarios por problemas de salud. El cantautor peruano, quien está nominado a dos premios en esta edición, se dejó ver en el homenaje a Carlos Vives como Persona del Año, acompañado de su pareja, Juliana Molina.

A principios de noviembre, Gian Marco informó que se encontraba en un descanso absoluto debido a una lesión en la espalda, lo que le impedía realizar esfuerzos físicos en pie. “Es una situación frustrante para mí”, expresó el artista a través de sus redes sociales, anunciando la suspensión de las fechas pendientes de su espectáculo Mi Vida en Sol Mayor. Posteriormente, el músico compartió que su recuperación lo mantendría alejado de los escenarios hasta el próximo año, prometiendo que en 2025 “vendrán cosas bonitas”.

Juliana, pareja de Gian Marco, desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido negro que destacó su estilo sofisticado. | Fuente: Instagram: @julimolinat

Gian Marco reaparece en los Latin Grammy 2024

El miércoles por la noche, la Academia Latina de la Grabación celebró al cantante colombiano Carlos Vives como Persona del Año, en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida. Al evento asistieron artistas como Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, Evaluna y Camilo, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal y Gian Marco.

El músico peruano, quien estuvo presente junto a su pareja, Juliana Molina, lució un elegante terno azul con detalles cuadriculados, una camisa blanca y botas chelsea negras. Asistido por un bastón, el músico se mostró sonriente y relajado. Juliana, por su parte, deslumbró con un vestido negro sin mangas adornado con lentejuelas, su cabello recogido y vistosos aretes.

El músico peruano participó en la gala de homenaje a Carlos Vives como Persona del Año, donde compartió con grandes figuras de la música latina.Fuente: Instagram: @julimolinat

¿Qué le pasó a Gian Marco?

A pesar de no haber dado muchos detalles sobre su condición, Gian Marco reveló que el 2 de noviembre, antes de una función de Mi Vida en Sol Mayor, recibió atención médica debido a fuertes dolores. “Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo posible, pero mi cuerpo no me dejó”, confesó en sus redes sociales.

La empresa Macanudo Producciones, encargada de su espectáculo, informó que el artista había sido internado y se encontraba bajo tratamiento. Aunque su condición era estable, no podía realizar esfuerzos físicos. "Agradecemos la comprensión y los buenos deseos de pronta recuperación para Gian Marco", señaló la productora.

Regina Alcóver, madre de Gian Marco, también se expresó sobre el tema en una entrevista con América Hoy, destacando que su hijo está “agradecido de corazón” por las muestras de apoyo de sus seguidores. Además, explicó que los médicos aún no habían podido realizar ciertos exámenes debido al intenso dolor que experimentaba el artista.

En un video publicado días después, Gian Marco, tres veces ganador del Latin Grammy, agradeció el apoyo y anunció que sería necesario posponer la temporada de su show: “Teníamos una ilusión gigante, habíamos trabajado dos años para esto y solamente pude hacer una semana de función”, señaló visiblemente afectado.

Gian Marco reaparece en público tras haber anunciado una pausa en su carrera debido a problemas de salud.Fuente: Instagram: @julimolinat

