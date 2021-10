Los Jaivas: La banda chilena de rock celebra los 40 años de su tema "Alturas de Machu Picchu". | Fuente: Difusión

Era 1981 y una agrupación chilena rompía con esa distancia entre Perú y Chile. Los Jaivas estrenaban un tema que, más allá de su homonimia con la obra de Neruda y su inspiración en ella, buscaba acercarse con nuestro país: "Alturas de Machu Picchu”.

Esta agrupación de casi 60 años logró lo que pocas bandas habían alcanzado y pudieron, incluso, rendir tributo a nuestra maravilla del mundo con un video in situ, en el que lo mejor de su música y el extraordinario paisaje, se destacó al máximo.

Un tema que nació de la interpretación de una de las frases con las que Neruda inicia el texto: “Del aire al aire”. “Estaba yo tendiendo la cama y al sacudir las sábanas, por más gracioso que parezca, sentí el viento sobre mí y de inmediato recordé esa gloriosa frase ‘Del aire al aire’”, contó Eduardo Parra, miembro de Los Jaivas.



“Inmediata mente bajé tocando puerta por puerta de la casa en la que estábamos con la banda. Todos estaban con cara de misterio. Entonces, puse una melodía que nos había dejado Albertito Leo, músico argentino que perteneció a la banda”, continuó el músico.

Es así como este tema se presentó por primera vez frente a los integrantes de la agrupación, aunque bajo un nombre distinto. “Nosotros abrimos copas de champagne celebrando nuestro nuevo tema “del aire al aire”, sin saber que quedaría grabado con otro título”.

La emblemática grabación

“Teníamos algunos temas grabados de este disco y llamamos a un amigo, Daniel Camino en Buenos Aires -a quien conocí en Miraflores, en Lima- quien ya nos había propuesto interpretar esta obra antes”, cuenta Eduardo.

Él cuenta que, tras comentarle la noticia del inicio de la grabación del álbum a Camino, él inició las gestiones para poder realizar la grabación de un video en la misma maravilla del mundo.

“Daniel era amigo del ministro del Interior de aquel entonces y se encargó de reunirse con todas las personas posibles para hacer posible este sueño”, nos dice el miembro de la banda que, finalmente, logró grabar allí.

“Teníamos que respetar muchos protocolos de turismo. Llegamos a Aguas Calientes y había miles de personas que subían y bajaban, así como infinidad de buses, fue sorprendente”.

Para esta fecha especial, ellos pudieron grabar con el público presente. Así le dieron una esencia de concierto místico a esta producción, que quedó grabada como un hito en Latinoamérica.

“Alturas de Machu Picchu fue un llamado a la unión de Latinoamérica sin así decirlo, creo que eso es lo que más valoramos y reconocemos de esta experiencia”.

Los 60 años de Los Jaivas

Pocas bandas pueden darse el lujo de permanecer vigentes luego de seis décadas de existencia y Los Jaivas están próximos a hacerlo. “Es sorprendente imaginar que los 60 años están a la vuelta de la esquina”.

“Aún no sabemos cómo será el próximo año, pero soñamos con recorrer América Latina con una gira de extremo a extremo, reencontrándonos con nuestros seguidores. Eso sería bellísimo para nosotros”, finaliza.

Cabe precisar que la última visita de "Los Jaivas", integrado por Eduardo Parra, Mario Mutis, Juanita Parra, Alan Reale, Francisco Bosco y Carlos Cabezas, visitó el Perú en el año 2019 para el cierre de los Juegos Parapanamericanos en Lima. Su presentación fue recibida por un amplio público en vivo y también, internacionalmente vía streaming.

La influencia de su obra se deja sentir en casi todos los países de América y es un inevitable referente para las nuevas generaciones.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.