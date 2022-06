Los Rabanes estrenaron 'Fiesta Mundial', tema inspirado en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: Difusión

Demostrando su fanatismo por el fútbol, los integrantes del grupo panameño Los Rabanes estrenaron "Fiesta Mundial", un tema que le pondrá ritmo a la previa del Mundial Qatar 2022.

La canción fue compuesta por el líder de la banda, Emilio Regueira, a solicitud de la cadena Telemundo y bajo la producción de Rockass Online Music.

"Los Rabanes siempre hemos sido fanáticos locos con el fútbol, así que la propuesta para hacer este tema es como un sueño hecho realidad. Los latinos vibramos con el fútbol, es el deporte que nos mueve, es la fecha más esperada desde las clasificaciones", indicó Regueira en un comunicado.

"Cuando empezamos a componer esta canción fue pensando en la energía del latinoamericano cuando va al estadio, cuando está haciéndole barra a su equipo, cuando ve competir a todos los países del mundo", agregó.

Los Rabanes estrenaron 'Fiesta Mundial', tema inspirado en el Mundial Qatar 2022 | Fuente: Difusión

LA ESCENCIA DEL TEMA

El tema tiene una mezcla de ritmos urbanos, rock, algunos elementos del folk latinoamericano y algunas bases de música árabe. "Estamos muy honrados de representar a Latinoamérica con 'Fiesta Mundial'", sostiene el vocalista de Los Rabanes.

La banda grabó el videoclip en locaciones deportivas de New Jersey y Nueva York. "Todos los latinos vénganse pa' acá, fiesta en noviembre, la fiesta mundial", dice parte de la letra de la canción.

Los Rabanes también son profetas en su tierra porque acaban de recibir las dos certificaciones por la nominación al Grammy Awards 2021 por el álbum "Actívate", en una ceremonia en Panamá donde se destacó la trayectoria del grupo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.