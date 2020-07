Los Rabanes le hace frente al odio generado en redes sociales con el tema “Un millón de amigos” | Fuente: EFE

El grupo panameño de ska Los Rabanes le hace frente al odio generado en redes sociales con el tema “Un millón de amigos” en colaboración con Los Pericos, que se trata de la primera canción del proyecto que nació entre bromas “Pandemia Records”.



"Hay que bajarle al 'hate' (odio) y generar más amistad, traer el tema a la realidad que tenemos ahora, sobre todo con las redes sociales, fue lo que me llamó la atención, acá en Panamá se forman unas batallas campales en Twitter, de por sí la situación está difícil", explica el líder Emilio Regueira en una entrevista con Efe.



El vocalista de Los Rabanes asegura que el tema, que originalmente cantaba Roberto Carlos, ha sido un “himno al amor” que lo ha acompañado a lo largo de su vida, y fue durante la cuarentena que tuvo un reencuentro con la canción que lo llevó a retomarla.



“Yo la he tenido en el subconsciente desde pequeño, la canción tira muy buena vibra, estando encerrado hace un par de semanas empecé a escuchar muchas listas de reproducción y la escuché y volví a hacer click, es un mensaje de amor”, dice.



Desde entonces, Los Rabanes pusieron manos a la obra y una vez terminado el tema pensaron en invitar a Los Pericos a formar parte del lanzamiento, por lo que Emilio compartió su avance con el cantante Juanchi Baleirón y pronto obtuvieron un sí.



“Siempre hemos estado muy juntos, somos muy amigos, admiradores y en México quedamos en hacer algo, pasa lo de la pandemia, se la mandamos a Juanchi y se sumó con Los Pericos a hacer música desde la casa a distancia”, narra el vocalista.



INICIA UN PROYECTO

Este fue entonces el primer paso firme de lo que él llama “Pandemia Records”, una iniciativa para hacer música y colaboraciones con varios artistas de Latinoamérica desde casa.



“En broma y en serio le hemos puesto a estos proyectos ‘Pandemia Records’, hay otras bandas con las que vamos a colaborar, argentinas, de Chile, de México y creo que la vamos a seguir llevando, desde nuestras casas a las casas de todos”, detalla.



Todo comenzó antes de “Un millón de amigos”, explica, con una versión de la famosa canción “Guantanamera” que decía "cantaban ‘en cuarentena, de aquí nadie va pa fuera'”.



También nació de la inspiración de Playing for Change, un proyecto musical multimedia con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas.



Sin embargo, hasta ahora no puede adelantar quiénes son los artistas que han decidido apoyar y versionar nuevas canciones, pues está esperando a que graben los temas para anunciarlos.

NUEVO MATERIAL

El último disco de Los Rabanes salió en 2019 bajo el nombre de “Rock and roll en tiempo de crisis" en el que exploraron la música de grandes rocanroleros icónicos como Chuck Berry o Little Richards e hicieron un homenaje al rockabilly, uno de sus géneros favoritos.



Con ello, los creadores de “Señorita a mi me gusta su style” (2001) se han caracterizado por su versatilidad pues, a pesar de ser catalogados como una banda de ska punk, han demostrado que no se limitan a la hora de los géneros.



Por ello, ahora preparan un disco que mezclará diversos géneros latinos, y aunque la inspiración en la escritura de nuevos temas está muy presente y activa, la pandemia tiene un poco paralizado este proyecto.



“Ya venimos preparando un álbum con fusiones latinoamericanas, pero quedaría para el próximo año porque ha cambiado la agenda, ahora vamos a versionar canciones y seguir conectados con la gente”, finaliza.

Con información de Efe.