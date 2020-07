Zion y Lennox y Natti Natasha lanzan su primer sencillo juntos. | Fuente: Composición

Zion y Lennox y la dominicana Natti Natasha se unieron para lanzar este 17 de julio el sencillo "Te mueves", que el binomio incluirá en su próxima producción, "El Sistema", y con el que conmemorará su vigésimo aniversario, adelantaron los intérpretes.



Según explicó Zion en entrevista con EFE, el plan principal de "Te mueves" era agregarlo al nuevo disco del dúo, el cual pretendían lanzar en septiembre o que coincidiera con su gira, "Iconic Tour Twenty20", pero la misma se tuvo que posponer por la pandemia de la COVID-19.



No obstante, con la intención de seguir creando canciones durante este tiempo de pandemia, Zion, Lennox y Natti Natasha decidieron ofrecer nueva música a sus seguidores.

LA PANDEMIA NO LOS DETIENE

"Durante estos tiempos de distanciamiento, creemos que es importante llevarle nueva música a nuestros fanáticos como una forma de alegría y entretenimiento y más durante estos tiempos que todo estamos en casa", sostuvo Zion.



Natti Natasha, por su parte, agregó a EFE que, pese a la pandemia, esta no ha parado de lanzar música por el apoyo que le brindan sus seguidores y porque para los artistas "es una manera" de expresarse, que es lo que saben hacer.



"Así que hemos tomado este tiempo, en el que no podemos hacer presentaciones, para crear, grabar y escribir. Cuando digo crear, me refiero a crear conceptos y producir, así que este momento se ha dado para eso", explicó.



Con la música "también podemos brindarle a la gente un poquito de otra experiencia para salir un poco de lo que está pasando en estos momentos y poder relajarnos con música, alegría y buena vibra", añadió.



Es además la primera ocasión en que los tres artistas se unen en un tema propio, aunque previamente habían colaborado en remezclas. Según explicó Zion, el concepto de "Te mueves" inicialmente lo creó junto a Lennox. Pero, según admitió, "después sentíamos que le faltaba un toque femenino y pensamos en Natti". "Le presentamos la canción, le encantó y de una se montó al proyecto", dijo.

PESE A LA SEPARACIÓN, LA GRABACIÓN FUE PERFECTA

Y pese a que cada uno de los tres grabó su parte por separado, Lennox resaltó que "los tonos y las vibras quedaron con la misma energía como si estuviéramos los tres en el estudio grabando a la misma vez".



"Te mueves", producido por el puertorriqueño Tainy, es el tercer sencillo que Zion y Lennox lanzan y que se incluirá en su próximo disco. Los otros dos temas fueron "Sistema" y "Mujer satisfecha".



Mientras tanto, además de Natti Natasha, el dúo incluirá en el disco las colaboraciones con Nicky Jam, el también dominicano El Alfa y el panameño Sech.

EL MOVIMIENTO FEMENINO EN EL REGUETÓN CONTINÚA FUERTE

Y sobre la inclusión de Natti Natasha como la única intérprete femenina en el disco —hasta el momento—, la artista resaltó la oportunidad para figuras como ella.



"El movimiento de las mujeres es un movimiento que va en crecimiento, que está aquí para quedarse, que a mí en lo personal me tomó muchos años de trabajo y sacrificio", afirmó.



"He podido ver cómo esos colegas hombres han colaborado en mis canciones, y eso ha sido un gran privilegio y un honor ser parte de un movimiento y de todo lo que viene en los próximos años", destacó.



El disco "Sistema" le prosigue a "Motivan2", que debutó número uno en iTunes en Estados Unidos y América Latina. El álbum incluyó la colaboración del colombiano J Balvin en el tema "Otra vez", cuyo video musical ha sido visto más de 900 millones de ocasiones en YouTube y se ubicó en la lista del "Global Top 50" de Spotify.

Por otro lado, el tema "Te mueves" también incluye un video musical que dirigió el puertorriqueño Marlon Peña y filmado por separado: Lennox en Puerto Rico, Zion en Colombia y Natti Natasha en Miami (Estados Unidos).



"Grabamos con un fondo verde y el resultado del video quedó brutal. Hay escenas en donde parece que hubiésemos grabado los tres juntos y es impresionante ver lo que se puede lograr con la tecnología", resaltó Lennox. (Con información de EFE).