El próximo mes de agosto se publicarán los primeros demos del emblemático artista | Fuente: Facebook Lou Reed

La viuda de Lou Reed, Laurie Anderson, anunció la publicación de un nuevo disco del artista neoyorquino que verá la luz el próximo agosto y que estará compuesto por material inédito que corresponde a los primeros años de su carrera, allá por 1965. El álbum llevará por nombre "Words & Music, May 1965" y será publicado por el sello independiente Light in the Attic Records.

El álbum estará compuesto por 17 canciones y contará con la producción de Laurie Anderson, Don Fleming, Jason Stern, Hal Willner y Matt Sullivan. El disco incluirá primeras versiones de clásicos de The Velvet Underground como "I’m Waiting for the Man" "Heroin" o "Pale Blue Eyes", y otros temas de su discografía solista como “Men of Good Fortune” que apareció en el álbum "Berlín" de 1973.

Sonido folk

Según reveló un comunicado de Anderson, originalmente los demos fueron enviados por Reed a su amigo John Cale, cofundador de la Velvet, cuando trabajaba sus primeros temas. El material se registró en mayo del 65 y le llegó a Cale por correo en un sobre cerrado que decía “derechos de autor de los pobres”, como forma de evadir y parodiar el papeleo del copyright de esos años.

Las grabaciones se hicieron en cintas magnetofónicas que permanecieron selladas durante casi medio siglo; pero que ahora saldrán a la luz. Según se informó, los temas se grabaron con una guitarra acústica y una armónica, mientras que Cale agregó armonías vocales "haciendo que se parezcan más a la música folclórica de la época que al rock de vanguardia del que The Velvet Underground pronto sería pionera".

El álbum incluirá otros temas inéditos de Reed grabados en 1963 y 1964, además de la canción Gee Whiz grabada en 1958, cuando el músico tenía solamente 16 años.

La producción estará disponible en los formatos LP, casete, CD y edición digital. Además se lanzará un paquete de lujo de 2 LPs con un tiraje limitado de 7.500 copias que tendrá una portada desplegable troquelada. También tendrá un extra de 7″ editado por Third Man Records con seis pistas que incluyen demos antiguos y un cover de “Don’t Think Twice, It’s All Right” de Bob Dylan.

Puedes escuchar aquí el primer adelanto de esta nueva producción. Se trata del clásico "I’m Waiting for the Man" en su versión original del 65.