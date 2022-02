Luciano Pereyra y Alejandro Fernández presentan el tema: "Quédate" | Fuente: Universal Music

El cantautor argentino Luciano Pereyra sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Quédate", un trabajo de estudio que realizó con la colaboración del artista mexicano Alejandro Fernández, quien hace poco fue tendencia debido a su nuevo look.

"Cuando creí que la canción ya estaba terminada, de repente aparece la posibilidad de que la grabe Alejandro y fue buenísimo. Le acercaron la canción y Alejandro dijo: 'Me encanta el tema, lo quiero cantar'", contó Pereyra a RPP Noticias.

LA CURIOSA ANÉCDOTA QUE INSPIRÓ EL TEMA

Se trata de su primer gran lanzamiento de 2022, una balada que compuso junto al productor Aureo Baqueiro. Lo más curioso de esta canción es que está basada en una anécdota real que inspiró al cantante de 40 años.

"Fue en principio un poco gracioso, porque llegando al estudio, le cuento a Aureo que una señorita me había invitado a tomar un café a su casa. Llegué a su casa y me dijo: 'No tengo café, solo quédate'", narró el argentino.

"Cuando me dijo 'solo quédate', me pareció súper tierno. Lo conté como anécdota y terminamos riendo con Aureo sin imaginar que después "Quédate" iba a terminar siendo una canción", agregó luego de afirmar que la palabra 'quédate' ha tomado otra dimensión en su vida.

UNA CANCIÓN QUE SE HIZO ESPERAR

Luciano admite que la salida del tema le llegó a generar mucha ansiedad; la pérdida de familiares debido a la pandemia y la muerte de Vicente Fernández, padre de 'El potrillo, lo obligaron a postergar el estreno de la canción en más de una ocasión.

"Tenía que ser en este momento y en este tiempo. Estoy muy contento, porque Alejandro es un referente. Soy una persona que siempre lo ha admirado, porque él también es un artista muy folclórico y eso me resulta súper interesante, me siento identificado con su forma de hacer música", dijo Pereyra.

SU AMISTAD CON GIAN MARCO

Luciano también reveló que mantiene una buena amistad con Gian Marco, a quien pudo conocer "gracias al fútbol y Diego Torres". En Miami, los artistas se juntaban todos los sábados para demostrar su habilidad con el balón.

"Gran jugador de fútbol Gian Marco y gran tipo. Lo admiro muchísimo y ojalá en algún momento se dé la posibilidad de poder compartir escenario. No faltarán oportunidades, porque siempre nos terminamos cruzando", comentó.

ALISTA NUEVO TRABAJO DISCOGRÁFICO

"Quédate" es otra de las canciones que formaran parte del nuevo álbum de Luciano Pereyra que será editado en el segundo semestre de este año. Mientras tanto el artista continuará con su gira internacional "De hoy en Adelante" que lo llevará a España, México y los Estados Unidos.

"Después de la gira vamos a ultimar detalles para la salida del nuevo disco, que seguramente será a fines de julio o principios de agosto. Aunque el nombre del álbum no está definido, no me desagrada que lleve el nombre de la gira, "De hoy en Adelante", finalizó.



