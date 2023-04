Rafa Blas será el nuevo cantante de Mägo de Oz. | Fuente: Mägo de Oz

Tras la salida de Javier Domínguez Gregorio, más conocido como Zeta, de Mägo de Oz; quedaba pendiente por conocer a su reemplazante. El anuncio, sea cual fuere, no iba a pasar desapercibido por la comunidad de seguidores de la popular banda española.

Así, el pasado fin de semana, el cantante español Rafa Blas fue oficializado como nuevo vocalista de Mägo de Oz, con lo que “se abre una nueva etapa” en la agrupación ibérica.

“Estamos muy ilusionados con el fichaje de Rafa Blas, un cantante con una voz prodigiosa y muy potente. Rafa compaginará este verano sus compromisos adquiridos anteriormente con Mägo”, indicó la banda en sus redes sociales oficiales.

“Muchas veces nos dieron por muertos, muchas veces nos caímos, pero mientras nos queden fuerzas y tengamos todavía música en el alma, nos levantaremos. Confiad en nosotros y en la Vieja Bruja del Norte”, añadió.

En el comunicado, la banda también confirmó a Jorge Salán como sustituto de Manuel Seoane en la guitarra.





Polémica en redes sociales

El anuncio no pasó por alto en la comunidad de seguidores de Mägo de Oz, con opiniones a favor y en contra del nuevo fichaje de la banda.

Si bien muchos destacaron el anuncio y resaltaron el nivel vocal de Rafa Blas, tal como lo evidencia el video difundido por la banda en el que interpreta fragmentos de Gaia y El Santo Grial; otros tantos rechazaron esta inclusión.

Lamentablemente, muchos fanáticos llegaron al extremo del insulto y la descalificación sinsentido, al punto que publicaciones tan populares como RafaBasa se vieron en la obligación de bloquear los comentarios en sus redes sociales.

“No me da la vida para estar borrando insultos y faltas de respeto. Por ello, por culpa de los que insultan y faltan al respeto, cerramos los comentarios. (...) Me da pena, pero es así. Los que quieran insultar aquí, en este Facebook, no van a encontrar su cloaca o su pocilga. Salud y metal”, publicó el administrador.

Eso sí, no faltaron quienes pidieron el regreso José Andrëa a Mägo de Oz, por más utópico que sea ese escenario.

