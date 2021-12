Maluma asistió a la inauguración de la primera sede de su fundación "El arte de los sueños". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Eduardo Noriega A.

Para estimular las expresiones artísticas y creativas de niños y jóvenes en Medellín (Colombia), el cantante colombiano Maluma inauguró este miércoles la sede de su fundación "El arte de los sueños" en el corazón del Distrito Creativo, un sector considerado epicentro de renovación cultural en la ciudad.

Rodeado de su familia y cediéndole el protagonismo a los "soñadores", como llama a los jóvenes que atiende su fundación, el artista desveló ese espacio para "transformar vidas a través del arte".

"Que sea la primera de muchas sedes. El cielo es el límite", expresó el cantante en la apertura del acto, que estuvo cargado de emotividad, rituales y sorpresas.

Una edificación de 300 metros cuadrados, ubicada en el barrio El Perpetuo Socorro, se convirtió en la casa de 130 niños y jóvenes que, a través del arte urbano, han venido desarrollando su talento y recibiendo apoyo de mentores en distintas áreas.

Pero antes de que cayera el telón y de que el logo de "El arte de los sueños" fuera exhibido por primera vez en esa calle, lanzaron el videoclip de "Sigue El Sueño", la primera canción escrita por esos "soñadores" con la guía Maluma como productor y arreglista.

Y para dar aún más relevancia a esos artistas del futuro, que se están formando con el cantante como inspiración, la joven bailarina Alexandra Ramírez recibió el premio al "Soñador del Año" y un estímulo económico para que continúe su formación.

El cantante colombiano Maluma se presenta con un grupo de niños de su fundación. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Eduardo Noriega A.

Maluma: "Este es legado"

Luego de un ritual de encendido de velas y de cortar la cinta en la entrada, Maluma lideró un recorrido por la sede, que cuenta con un estudio de grabación y tres aulas de clase para ser utilizadas en actividades como canto, baile y percusión.

Para trabajar en otras áreas, en este hogar del arte adecuaron un consultorio de atención psicosocial para apoyar desde otros sectores a los adolescentes que llegan desde zonas vulnerables, en las que conviven con violencia intrafamiliar, delincuencia y drogadicción.

"Me siento muy feliz de estar acá, de poder entrar y ver ese logo de ser soñador, de saber que hay tantos niños que vienen a diario y que quieren cambiar su vida. Yo creo que ese es mi legado, poder apoyar a la gente de mi ciudad y a la gente que me ha hecho lo que soy como artista", declaró el cantante a periodistas.

Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, resaltó también el ecosistema al que se unió su fundación, con una sede en un lugar estratégico y coherente con la esencia.

"No había un lugar más especial para hacer esto que el Distrito Creativo. Se siente la energía", afirmó el artista urbano, que el 30 de abril de 2022 dará el "mejor concierto de su carrera".

Transformar más vidas

Desde su creación en 2016, la fundación "El arte de los sueños" trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante expresiones artísticas como composición, instrumentación, canto, producción, danza y pintura, entre otras.

La directora de la fundación, Manuela Londoño, dijo a EFE que trabajó en este proyecto por tres años y consideró que les permitirá expandirse "mucho más porque vamos a tener mayor capacidad".

"Esperamos para el próximo año abrir convocatorias, que esto siga creciendo y que sean muchas más las vidas que podamos transformar", afirmó Londoño, hermana del intérprete de "Hawaii" y "Felices los cuatro".

(Con información de EFE)

