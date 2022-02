Maná y Christian Nodal estrenan nueva versión de 'Te lloré un río' | Fuente: Facebook | Maná

Como parte de su proyecto de colaboraciones, Maná se unió al cantante mexicano Christian Nodal para lanzar una nueva versión del sencillo 'Te lloré un río', tema que la banda publicó en 1992 convirtiéndose en uno de sus más grandes éxitos.

Para esta canción, Christian Nodal presta su propio estilo, voz y ritmo para darle actualidad al clásico. A esto se suma los nuevos sonidos y arreglos de mariachi y banda sinaloense, los cuales le dan un tinte muy mexicano a este tema.

NUEVOS PROYECTOS

Este sencillo forma parte del proyecto que Maná trabaja con otros artistas invitados y que espera publicar en un disco recopilatorio antes de que finalice el año. También, ya planean meterse al estudio para darle continuidad a su discografía.

"Estamos haciendo invitaciones a artistas de alto nivel, que musicalmente tengan mucho que aportar y Christian es uno de ellos", declaró Fher Olvera, líder y vocalista de la banda.

Entre los artistas invitados a estas participaciones musicales figuran Pablo Alborán (Rayando el sol), Sebastián Yatra (No ha parado de llover), Joy (Eres mi religión), Mabel (El reloj cucú) y Alejandro Fernández (Mariposa traicionera).

VIDEOCLIP

La nueva versión de 'Te lloré un río', llega acompañada de un video oficial, que fue filmado en locaciones naturales del estado de Jalisco, en una vieja hacienda, y recrea el lamento de una mujer por la pérdida de un amor, en un ambiente inspirado en el 'Día de Muertos' según la tradición mexicana, con flores, velas y vivos colores.

Maná, fundada en 1986, tiene 133 álbumes certificados de oro, 256 de platino, 4 premios Grammy, 9 Grammy Latinos, 25 premios Billboard Latinos, 15 premios Lo Nuestro y el premio Latin Billboard Lifetime Achievement Award de 2018 y el Ícono Latin Billboard 2021.

