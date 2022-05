Marc Anthony se accidentó en las escaleras cuando estaba a punto de salir al escenario y fue llevado de emergencia. | Fuente: Instagram | Marc Anthony

Marc Anthony canceló el concierto que tenía programado el último miércoles en Panamá, lo que generó cierto malestar por parte del público. El salsero puertorriqueño sufrió un accidente minutos antes de salir al escenario y tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico.

Luego de varias horas de preocupación, el intérprete de "Vivir mi vida" utilizó sus redes sociales para compartir un video donde detalla su condición médica.

"Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", dijo en su mensaje donde no solo se refirió a su dolor físico, sino también al malestar que le causó cancelar una presentación.

"Es muy fuerte para mí, porque no soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso", aseguró afectado.





¿HABRÁ REPROGRAMACIÓN?

La empresa organizadora del evento, Magic Dreams, emitió un comunicado señalando que el cantante fue atendido por médicos panameños "que dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación" tras el accidente.

También se informó que el artista fue "trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por médicos especialistas". Igualmente, destacaron que trabajan de la mano con la oficina del artista para "definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo" musical.

EL CONCIERTO

El intérprete de éxitos como "Vivir mi vida" y "Flor Pálida" iba a ofrecer un concierto en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, por su tour "Pa' allá voy" ante centenares de fanáticos, entre los que había algunas celebridades panameñas.

Al espectáculo también estaban invitados otros artistas de renombre como el salsero puertorriqueño Jerry Rivera y la cantante panameña de música típica Sandra Sandoval, quienes sí salieron a la tarima a entonar sus temas.

