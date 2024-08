Marilyn Manson regresa con 'As Sick As The Secrets Within', su primer single tras denuncias por presunto abuso sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marilyn Manson ha regresado a la escena musical con un nuevo sencillo titulado As Sick As The Secrets Within, su primera canción bajo el sello Nuclear Blast y la primera desde el lanzamiento de su álbum We Are Chaos en 2020. En enero de 2023, Manson enfrentó su última denuncia por presunto abuso sexual.



El lanzamiento del single coincide con el inicio de una gira de 30 fechas por Estados Unidos junto a Five Finger Death Punch, comenzando en Hershey, Pennsylvania. Esta gira marca el regreso de Manson a los escenarios después de cinco años de ausencia.



Manson, conocido por canciones como The Beautiful People y Personal Jesus, se había mantenido alejado de la vida pública debido a acusaciones de abuso físico y psicológico por parte de varias mujeres, incluyendo a la actriz Evan Rachel Wood. Sin embargo, el músico de 55 años no ha recibido ninguna condena.

¿Por qué denunciaron a Marilyn Manson?

En enero de 2023, Bianca Allaine Kyne denunció a Marilyn Manson por presunto abuso sexual. “Ya no soy una víctima sin nombre, soy una sobreviviente. Hoy, recupero mi voz, una voz robada por demasiado tiempo”, afirmó en una declaración publicada en la revista Rolling Stone.



“Brian Warner explotó su poder y su retorcida influencia para obligarme a cumplir sus deseos oscuros. La joven a la que sedujo en Luisiana se convirtió en víctima de su perversión en Nueva York”, indicó Kyne. Los hechos habrían ocurrido en 1995, cuando tenía 16 años, en Nueva Orleans, y cuatro años después en Long Island.



En febrero de 2021, Evan Rachel Wood, exprometida de Manson, acusó al músico de haber sido abusivo durante su relación una década antes: "Comenzó a acosarme cuando era adolescente y me abusó horriblemente durante años". Simultáneamente, otras cuatro mujeres emitieron declaraciones también responsabilizando a Manson de abuso.

¿Cómo respondió la defensa de Marilyn Manson?

Howard King, abogado de Marilyn Manson, declaró a Rolling Stone que las acusaciones hechas por Bianca Allaine Kyne son "mentiras despiadadas" y que la demandante solo busca "extorsionar" a su cliente. "Brian Warner no conoce a esta persona y no recuerda haberla conocido hace 28 años (...) Nunca tuvieron intimidad", afirmó.



El 5 de julio, un juez de Nueva York aprobó la eliminación de las reclamaciones de presunto abuso sexual. El magistrado determinó "eliminar toda mención de un presunto acoso y abuso sexual cuando Bianca Allaine Kyne era menor de edad". Asimismo, pidió "eliminar todos los párrafos relacionados con los dibujos artísticos que compuso cuando era menor y supuestamente le mostró a Manson".

