Mujer que denunció a Marilyn Manson por abuso sexual rompe su silencio: "Ya no tengo miedo"

Marilyn Manson se encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta luego de que la mujer que lo denunció en enero de 2023 por supuesto abuso sexual —cuando ella era menor de edad— decidiera romper su silencio y contar detalles de lo sucedido. Fue la revista Rolling Stone que compartió este martes una nueva declaración hecha por la demandante quien afirmó sentirse “empoderada” para dar su identidad.

“Ya no soy una víctima sin nombre, estoy ante ustedes como Bianca Allaine Kyne, una sobreviviente. Hoy, recupero mi voz, una voz robada por demasiado tiempo”, afirmó la mujer en una nueva declaración publicada por su abogado, Jeff Anderson, y compartida por la revista estadounidense.

Asimismo, Bianca Allaine Kyne dio detalles de la demanda donde se revela los supuestos abusos que cometió Brian Hugh Warner, conocido como Marilyn Manson, contra ella en 1995 en Nueva Orleans cuando apenas tenía 16 años y otra presunta agresión cuatro años después en Long Island, al norte de Nueva York.

“Brian Warner explotó su poder y su retorcida influencia para obligarme a cumplir sus deseos oscuros. La joven a la que sedujo en Luisiana se convirtió en víctima de su perversión en Nueva York”, sostuvo Kyne en su pronunciamiento.

Abogado de Marilyn Manson señala que acusaciones contra su cliente son “mentiras despiadadas”. | Fuente: AFP

Abogado de Marilyn Manson señala que acusaciones son "mentiras despiadadas"

Por otro lado, Howard King, abogado de Marilyn Manson, mencionó a Rolling Stone que las acusaciones hechas por Bianca Allaine Kyne son "mentiras despiadadas" y que la demandante solo quiere "extorsionar" a su cliente.

"Bryan Warner no conoce a esta persona y no recuerda haberla conocido hace 28 años (…) Nunca tuvieron intimidad. Ella está vendiendo su historia inventada a tabloides y podcasts durante más de tres años. Incluso la cantidad más mínima de escrutinio revela las obvias discrepancias en sus historias siempre cambiantes, así como su amplia colusión con otras falsas acusadoras”, manifestó el letrado.

Fue en enero del año pasado que Bianca Kyne demandó por primera vez a Marilyn Manson. La mujer, de ahora 44 años, contó que, tras el término de un concierto en diciembre de 1995, el cantante de metal la empezó a besar para luego "morderle el pecho" y después someterla a "una cópula oral y penetración".

La demandante detalla, además, que Manson la "obligó" a tener relaciones sexuales en dos estados de Nueva York en 1999, días después de que cumpliera 18 años. "Durante años viví bajo su sombra, paralizada por el miedo. Pero ese miedo ya no me controla. Ha sido reemplazado por una búsqueda inquebrantable de justicia. Me mantengo firme, sin miedo", expresó Kyne en su nuevo comunicado.

"No se trata solo de mi historia personal. Se trata de exponer una industria que prioriza las ganancias sobre la seguridad de las mujeres jóvenes vulnerables", añadió.

Brian Hugh Warner, conocido como Marilyn Manson, es un conocido cantante de metal y rock alternativo.Fuente: EFE

Juez falla favor de Marilyn Manson y pide eliminar menciones de supuesto abuso

El último 5 de julio, un juez de Nueva York decidió aprobar la eliminación de las reclamaciones de presunto abuso sexual de Luisiana de 1995 a Nueva Orleans. Del mismo modo, denegó el intento de Marilyn Manson de eliminar la denuncia de "inflicción intencional de angustia emocional" ocurrida en 1999.

No obstante, según describió Rolling Stone, el magistrado determinó "eliminar toda mención de un presunto acoso y abuso sexual cuando Bianca Allaine Kyne era menor de edad". De igual manera, pidió "eliminar todos los párrafos relacionados con los dibujos artísticos que compuso cuando era menor y supuestamente le mostró a Manson".

Cabe mencionar que Marilyn Manson negó todas las acusaciones que hicieron más de una docena de mujeres contra él por supuestos abusos sexuales. En setiembre del año pasado, el también compositor y actor de 55 años logró un acuerdo privado con una acusadora de sobrenombre 'Jane Doe' que aseguró que la violó "brutalmente" en el 2011.

