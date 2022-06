Mayte Lascurain de Pandora fue dada de alta tras ser hospitalizada de emergencia. | Fuente: Facebook| Mayte Lascurain

Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, fue hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor de estómago, el cual le impidió cumplir su calendario de presentaciones en México. Tras recibir atención médica, la cantante fue dada de alta el martes 7 de junio.

La noticia fue confirmada por su hermana, Isabel Lascurain, quien ofreció una entrevista al programa 'Ventaneando'. Ella comentó que la llevó hasta un hospital de la Ciudad de México durante la madrugada del domingo 5 de junio.

"A las dos de la mañana (Mayte) me habló y me dijo: 'Me siento muy mal, ven por mí, vámonos al hospital'. Fui por ella y nos fuimos al hospital", comentó. "Cuando llegué por ella estaba blanca y fría porque la pobre había devuelto (vomitado) 30 veces", agregó la también integrante de Pandora.

EL DIAGNÓSTICO

Tras ser sometida a exámenes médicos, Mayte fue diagnosticada con gastroenteritis aguda infecciosa y pancreatitis secundaria. La cantante estuvo dos días sin ingerir alimentos para ayudar a su páncreas a desinflamarse, mientras recibía medicación intravenosa.

"Quiere decir que le dio una infección y el páncreas lo resintió y por eso se le inflamó, pero no fue pancreatitis como al principio nos habían dicho", explicó Isabel.

AGRADECIDA CON SUS SEGUIDORES

Por su parte, Mayte utilizó sus redes sociales para agradecer la preocupación de sus seguidores y disculparse por no cumplir con sus presentaciones frente a este inesperado suceso que puso en riesgo su salud.

"Bendito Dios pasó el susto, claro que cuando te hablan del páncreas te espanta, pero afortunadamente soy una mujer muy sana y es cuando de veras se ve que el cuerpo tiene mucha fuerza, porque estoy prácticamente bien", indicó.

Mayte deberá pasar unos días de reposo, para comprobar que su cuerpo ya está recuperado o si presenta alguna molestia, además, por recomendación médica, deberá comer muy despacio y masticar mucho sus alimentos.

