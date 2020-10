Paris Jackson, la hija mayor de Michael Jackson, lanzó la canción "Let Down". | Fuente: EFE

Paris Jackson, la segunda hija de Michael Jackson, ha lanzado la canción "Let Down", que supone el inicio de su carrera musical en solitario, a los 22 años, siguiendo los pasos de su padre.

Con un sonido más acústico y de folk alternativo que su progenitor, la propia artista ha relatado que compuso su primer tema inspirada por una ruptura personal.

"Estoy bastante entusiasmada con esto", ha escrito Paris Jackson en su perfil de Twitter ante la salida de "Let Down", del que también ha lanzado un videoclip, y que es el primer anticipo de su álbum de debut, "Wilted", que se publicará el próximo 13 de noviembre.

La artista (Los Angeles, 1998) ya había dado algunos pasos en el ámbito musical como parte del dúo The SoundFlowers junto al que fuera su novio, Gabriel Glenn, que es también el protagonista indirecto de su primera canción en solitario.

SU INGRESO AL MUNDO DE LOS FLASHES

La hija de Michael Jackson había mantenido un perfil muy bajo de apariciones en medios de comunicación, especialmente tras la muerte de su padre en 2009, hasta que en febrero de 2017 se convirtió en portada de la revista Rolling Stone con una entrevista en profundidad en la que dejaba entrever su interés por la música.

En 2017, Paris Jackson debutó como actriz participando en varios capítulos de la serie "Star" y un año después consiguió un pequeño papel en "Gringo" (2018), una comedia negra protagonizada por Charlize Theron, David Oyelowo y Joel Edgerton.

Ese mismo año se anunció su participación como actriz en la película independiente "The Space Between", poniéndose en la piel de una cantante que sueña con triunfar sobre los escenarios. El filme no ha sido estrenado hasta el momento.

A inicios del 2019, Paris Jackson ingresó a un centro de rehabilitación debido a sus problemas de salud mental, sostuvo la revista "People". La joven había mencionado con anterioridad su lucha contra la depresión y la ansiedad. (EFE)