Paris Jackson ingresó a un centro de rehabilitación por problemas mentales. | Fuente: Instagram

Paris Jackson, la hija del Rey del Pop, ingresó a un centro de rehabilitación debido a sus problemas de salud mental, sostuvo la revista "People". La joven, de 20 años, había mencionado con anterioridad su lucha contra la depresión y la ansiedad.



La segunda hija de Michael Jackson empezará un tratamiento para "priorizar su salud física y emocional". Según una fuente cercana, el 2018 estuvo cargado de compromisos laborales ─estrenó la película "Gringo" y el videoclip "Rescue Me" de Thirty Seconds to Mars─ que la llevaron por todo el mundo. Después de eso "Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional", sostuvo una persona cercana a Jackson a "People".

La joven modelo se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar. "Ella espera salir revitalizada y lista para abordar los nuevos y emocionantes proyectos que la esperan", agregó la fuente.

A través de los años, Paris Jackson ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad. En el 2013, a los 15 años, la hija del Rey del Pop fue hospitalizada por intento de suicidio. Luego se conoció que era víctima de bullying en el colegio.

En el 2017, la hija de Michael Jackson confesó que había intentado suicidarse en "varias veces" y que "solo una salió a la luz". "Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir", contó a la revista "Rolling Stone".