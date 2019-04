Mick Jagger aseguró que pronto espera estar de vuelta a los escenarios. | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO

La salud de Mick Jagger preocupa a sus fanáticos. El vocalista de The Rolling Stones se disculpó con su público hace unos días porque debido a un problema de salud suyo la banda tuvo que cancelar su gira "No Filter" en Estados Unidos y Canadá.

Esta vez, la página web estadounidense Drudge Report aseguró, aunque sin citar fuentes, que Mick Jagger será operado del corazón este viernes en Nueva York. Según la web, Jagger se operará para reemplazar una válvula cardíaca. Se espera que el músico se recupere por completo y regrese a los escenarios en verano.

Otras fuentes aseguraron a la web Page Six, del diario The New York Post, que la intervención quirúrgica requerirá la implantación de un stent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción brusca en las arterias coronarias. "Puede volver a trabajar en cuestión de semanas", indicó una fuente a la publicación.

PRONUNCIAMIENTO PREVIO DE LA BANDA

En un comunicado, la banda explicó que los doctores de Mick Jagger, de 75 años, le indicaron que debía tratarse y no podía salir de gira "en este momento", si bien esperan que "se recupere totalmente" de su dolencia.



La banda se disculpó por las molestias y aseguró que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie "próximamente" el nuevo calendario de conciertos.



Por su parte, Jagger lamentó en Twitter su indisposición y dijo a sus seguidores: "Odio decepcionaros de esta manera".



"Estoy desolado por tener que posponer la gira pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. Un vez más, enormes disculpas para todo el mundo", escribió.



Tras finalizar a finales del año pasado la parte europea de la gira "No Filter", iniciada el 9 de septiembre de 2017, los Rolling Stones se disponían a realizar entre abril y junio la segunda fase con 17 conciertos previstos en EE.UU. y Canadá.