A través de un video de YouTube, los cantantes colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón anunciaron que serán padres. | Fuente: Instagram / Mike Bahía

¡Serán padres! A través del video de una nueva canción, titulada "Att: Amor", cuyo video ha sido subido a YouTube hoy temprano, los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía han anunciado que esperan un hijo.

En este video, de clara temática navideña, se ve a Greeicy esperando la llegada de Mike, a quien no ve hace meses. A lo largo del video, la cantante mira el reloj, que avanza lentamente. Mientras, Mike hace hasta lo imposible por superar los contratiempos que le impiden llegar a tiempo donde su amada.

Al final, cuando Mike llega a casa, se da con el mejor regalo de su vida: su pareja está claramente encinta. Con este video, los rumores sobre el embarazo de Greeicy, que venían circulando desde hace un tiempo, han sido despejados, han sido despejados.

El coro de la canción dice: “Siempre que hay amor, seremos testigos de los más bonito de la creación. Siempre que hay amor, se acaban los errores y los corazones tienen la razón. Siempre que hay amor, seremos testigos que en el infinito queda lo mejor. Seremos testigos que en el infinito queda nuestro amor”.

Greeicy reveló el significado del anillo de compromiso que le dio Mike Bahía

Mike Bahía y Greeicy muy pronto caminarán hacia el altar para unir sus vidas para siempre. El cantante le pidió matrimonio a su novia en medio del concierto de Alejandro Sanz y, sin duda, esta fue una noche maravillosa que la artista nunca olvidará.

Tras la propuesta de matrimonio, la caleña se pronunció a través de sus historias de Instagram para contar a sus seguidores cómo se siente luego de haberse comprometido con Mike Bahía, tras estar juntos por diez años, pero también mostró el anillo de compromiso que le dio su novio y reveló cuál es el significado de esta preciosa joya.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el anillo que le dio el músico de 35 años a la artista colombiana cuenta con dos diamantes, uno de color azul y otro morado.

“Mike es agua (zafiro) y Greeicy es fuego (rubí). Hoy el agua y el fuego se unen. Una idea espectacular digna de un romántico enamorado”, reveló Michelle Egred, hermana de Mike hace unos meses en sus historias de Instagram, que también han sido replicadas por cientos de fanáticos.

