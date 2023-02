Milena Warthon en Viña del Mar 2023: ¿Quiénes son los otros dos finalistas de la competencia folclórica? | Fuente: Composición

Milena Warthon sigue con paso firme en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023. La cantante peruana logró que su canción 'Warmisitay' se ubique como una de las tres finalistas, junto a las representantes de México y Chile. Este jueves 23 de febrero cantarán los finalistas y el viernes 24, el ganador se presentará en un show de cierre de la competencia.

Junto a Milena Warthon, Frank Di y el grupo Laia fueron los otros dos finalistas que competirán por levantar el premio que los señale como ganadores de esta edición.

FRANK DI

El cantante mexicano Frank Di, original de Tijuana, logró que su interpretación de "La última gota" lo lleve a la final de la competencia folclórica. Frank Di ha sido parte de realities como “La Academia”, “Tengo talento, mucho talento” y “La Voz México. Además, es un conocido cantante de su natal México.

En redes sociales, Frank Di ha sido llamado como el sucesor de Juan Gabriel, con el que comparte un estilo muy parecido.

LAIA

La agrupación Laia, representante de Chile, está conformada por tres hermanas. En la competencia folclórica interpretaron “Camino”. Sofía, Laura y Manuela Squella, las tres cantautoras, instrumentistas y educadoras da la música. Su primer álbum se tituló “Nuestro canto”, lo que marcó su estilo folclórico.

MILENA WARTHON

Milena Warthon interpretó su tema ‘Warmisitay’ que, si bien fue compuesto para su abuela, también lo es para todas “mis pequeñas que me han abierto la puerta de sus vidas y hoy saben lo que valen y cantan con el corazón. La historia de toda la gente que me regala día a día su amor incondicional, la de las guerreras de Pata Pata. Hoy cuento la historia de todas las mujeres a las que les dijeron que NO PODÍAN”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.