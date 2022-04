Miley Cyrus dedicó su show en Brasil a su amigo Taylor Hawkins, que falleció el viernes pasado

El viernes 25 de marzo, la noticia de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, tomó a amigos y seguidores por sorpresa. Miley Cyrus fue una de ellas. Durante su presentación del sábado 26, en Lollapalooza Sao Paulo, la cantante tuvo sentidas palabras para su amigo, a quien dedicó su presentación.

Días antes, cuando Miley Cyrus se dirigía a Paraguay, su avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, debido a que fue impactado por un rayo. La cantante, notoriamente emocionada, contó al público que a la primera persona que llamó cuando descendió fue a Taylor, quien ya se encontraba en dicho país, pues tocaba con Foo Fighters en el festival Asunciónico un día antes.

Dicho esto, Miley lamentó no haber podido verse con el baterista en ese momento. “Ese habría sido un momento en el que habría ido a ver a mi amigo, y no lo hice, así que me entristece mucho… Hubiera hecho cualquier cosa para pasar el rato con él una vez más”, expresó con lágrimas en los ojos.

Antes de su presentación, Miley Cyrus ya había recurrido a su cuenta de Twitter para expresar su dolor por la partida de Taylor Hawkins, y antes del show en Brasil, lo volvió a hacer:

“El show de esta noche es en honor a mi amigo Taylor Hawkins. ¡El tipo más bravo que conozco y quien querría que brillara y cantara FUERTE por amor al rock n roll! Tengo esto bajo control con un poco de ayuda de mi amigo TH arriba y de todos ustedes. ¡Vamos a hacerlo!", escribió.

Taylor Hawkins: Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac, le dedicó un poema al baterista de Foo Fighters

La noticia de la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de la banda de rock Foo Fighters, continúa provocando reacciones entre quienes lo conocieron. Una de estas personas es Stevie Nicks, la legendaria vocalista de la agrupación Fleetwood Mac, quien recurrió a sus redes sociales para recordar al baterista.

En el post Instagram de la cantante, se ven dos fotos de Taylor y Stevie, y en el texto se lee: “Gracias a Dios por la cabina de fotos en el estudio de Foo Fighters. Gracias a estas fotos mi amistad con Taylor siempre estará al alcance de mi mano”.

Stevie Nicks también recordó que pasó muy buenos momentos con Taylor Hawkins y Dave Grohl, líder de la banda. “[Tyler] Siempre venía a mis shows. Él y su mejor amigo Dave incluso me dejaron ser una Foo Fighter por un tiempo. Grabamos una versión genial de ‘Gold Dust Woman’ (en vivo) y al final de la canción grité "La mejor Gold Dust Woman’ de siempre, y lo dije en serio”.

La cantante también escribió que Taylor Hawking “Tenía un corazón enorme y una sonrisa gloriosa. Cuando entraba en la habitación, todos se mostraban alegres. Cuando salía de la habitación, todos se ponían tristes…”.

Estas palabras van acompañadas de un sentido poema que hemos traducido:

Ahora estoy triste

Estoy muy triste

Es como un trueno vibrante

Sí, eso es lo que dije

Es como un mal sueño

Viene como una ola

Te da un momento

Y luego te arrastra lejos.

Nuestros corazones están rotos,

Nunca seremos los mismos.

Mientras escribo estas palabras

Siento el dolor.

Pero siempre recordaré

Que la risa y la fama

Nos unió

Para jugar el juego

Y lo jugamos, una y otra y otra vez

Y fue extraordinario

No nos olvides, “T”,

Estaremos justo aquí.

