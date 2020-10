La ex chica Disney lanzará un disco de covers de Metallica. | Fuente: AFP

¿Miley Cyrus podría ser una estrella rock? Sus seguidores señalan que sí, luego de escucharla cantar temas de grandes bandas como The Cranberries, The Cure, Pink Floyd y más. Su voz en temas de rock ha sorprendido tanto a sus fanáticos como a quienes no lo son, pero aprecian su desbordante talento para la música.

Metallica será una inspiración para su siguiente proyecto: un álbum tributo al famoso grupo de heavy metal. Así lo ha confirmado la propia Cyrus en una entrevista, donde agradeció continuar trabajando en medio de la pandemia de COVID-19, ya que los conciertos en el mundo han sido cancelados o suspendidos.

“Hemos estado trabajando en un disco con covers de Metallica y en eso estoy ahora”, detalló la intérprete de “We Can’t Stop” a la revista Interview. “Hemos sido muy afortunados de poder seguir trabajando en nuestro arte durante la pandemia. Al principio me sentía sin inspiración, pero ahora me siento totalmente en llamas”.

Cabe recordar que la artista estadounidense ha versionado antes “Nothing else matters” para sus conciertos. A inicios del 2019, Miley Cyrus fue una de las elegidas para cantar en el tributo al fallecido Chris Cornell con un cover de “Say Hello 2 Heaven”, de Temple of the Dog, siendo elogiada por Lars Ulrich, baterista de Metallica, tras quedar muy sorprendido con su interpretación.

MILEY CYRUS Y SU VOZ PARA EL ROCK

No cabe duda que no cualquier artista puede lanzarse a interpretar una canción de rock, debido a que exige cierto rango vocal para hacerlo muy bien. Miley Cyrus nació en la música country y su acenso a la fama como ícono adolescente le permitió convertirse en una cantante de pop.

Sin embargo, el gran talento que tiene para el canto no solo ha quedado en las canciones que lanza como artista de este género, ya que ahora lo da todo con covers de rock y sus fanáticos les encanta. En los últimos días, se han viralizado sus versiones de temas como “Zombie”, de The Cranberries, o “Boys Don’t Cry”, de The Cure.

La cantante y actriz de 27 años ha callado todas las críticas de quienes señalan que no puede cantar en vivo luego de imponer su inigualable voz en estos clásicos de grandes épocas de la música.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Nadie pone en duda el genio poético de César Vallejo, a la altura de Darío o Neruda. Como prosista tal vez no ha sido comprendido a la altura por no tener la forma rupturista de sus versos, sin embargo, sus relatos, cuentos y única novela quedan para la posteridad. Su relato “Paco Yunke” demuestra su voluntad revolucionaria y militante.