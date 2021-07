Mon Laferte vuelve a los escenarios con un tour por EE.UU. | Fuente: Instagram

A tres meses de haber lanzado su disco "Seis", la cantante chilena Mon Laferte anunció el comienzo de su gira internacional empezando por ciudades de Estados Unidos a partir del mes de septiembre. De esta forma, marca su regreso a los escenarios desde el inicio de la crisis de salud.

"Después de un año y medio por fin podemos anunciar gira. Vamos a empezar en Estados Unidos por las medidas sanitarias y todo el tema de pandemia pero poco a poco iremos sumando fechas por el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el tour", escribió la intérprete de “Tu falta de querer” en Instagram.

Con al menos 26 fechas empezando con Seattle el 14 de septiembre, también visitará ciudades como Miami, Houston, Boston, Nueva York, San Francisco, San Diego y más. La gira marca el regreso de Mon Laferte a los espectáculos en vivo tras haber declarado anteriormente que lo suyo era la convivencia presencial cuando se trataba de conciertos.

En abril de este año, la cantante presentó su "intensamente personal" material discográfico "Seis", el cual fue inspirado del documental de Chavela Vargas, en donde claramente muestra su fuerte influencia en la música tradicional mexicana.

El disco contiene potentes colaboraciones con figuras como Alejandro Fernández y Gloria Trevi, y fue elaborado en tiempos de pandemia. Ambas colaboraciones le valieron dos nominaciones a los Premios Juventud, que se celebran el 22 de julio, la primera en la terna de mejor fusión regional mexicana y la segunda para el premio Girl Power.

Este mismo año Mon Laferte mostró su versatilidad e incursionó en el género de banda junto La Arrolladora Banda el Limón con "Se me va a quemar el corazón".

Mon Laferte y el tributo a Metallica

Y moviéndose por completo entre géneros, se anunció que la artista será parte de "The Metallica Blacklist", el álbum tributo a la agrupación estadounidense de rock, Metallica, con la canción "Nothing Else Matters".

El tema será desvelado para el mes de septiembre y en un adelanto se escucha la versión de Mon Laferte cantada en español. Dicho proyecto reúne el talento de 50 artistas más diversos en estilos, géneros, culturas y nacionalidades. (EFE)

