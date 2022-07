Becky G y Jimena Jimenez serán las encargadas de conducir los MTV MIAW 2022. | Fuente: MTV MIAW

Este domingo 10, desde el Pepsi Center en Ciudad de México, se realizan los MTV Millenial Awards —más conocidos como MTV MIAW—, que convoca a varios músicos, influenciadores, streamers, entre otras estrellas del mundo del entretenimiento digital.

Desde su creación en 2013 hasta la fecha, los MTV MIAW han buscado reconocer a lo mejor de la música y las redes sociales que se haya convertido en tendencia a lo largo del año. Los ganadores reciben el ya popular gato rosa fosforecente como galardón.

En esta edición, la cantante Becky G y la influencer de TikTok, Jimena Jiménez presentarán la ceremonia. Al respecto, la intérprete de "Fulanito" dijo: "Lo pasé increíble en 2018 cuando actué en vivo por primera vez en el show; esta vez prepárense 'Beasters', porque vengo a presentar música nueva y muchas sorpresas".

A continuación, te contamos cómo seguir en vivo la transmisión de los MTV MIAW 2022.

¿Están listxs para vivir un domingo miawravilloso? 😻 No se pierdan todo lo que tenemos preparado para ustedes 💥



Y nos vemos a las 8pm por MTV, @plutotv_latam y nuestra cuenta de Tiktok para ver los #MTVMIAW2022 💖 #MTVMIAW #PremiosMTVMIAW pic.twitter.com/cUi97Fg1va — #PremiosMTVMIAW (@mtvmiaw) July 10, 2022

Cómo ver en vivo los MTV MIAW 2022

Para sintonizar los MTV MIAW 2022, en Perú podrá verse a través de los siguientes canales: 602 (SD) y 769 (HD) en Movistar TV (cable); 387 (SD) y 907 (HD) en Movistar TV (satélite); 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV; 80 (SD) y 559 (HD) en Claro TV; 59 en Star Globalcom; 62.2 (HD) en Cable Visión

Asimismo, la transmisión oficial estará disponible en el mismo canal MTV. Otra manera de ver el evento en vivo es a través de las plataformas de 'streaming' Paramount+ y Pluto TV.

La página oficial de MTV también transmitirá la ceremonia mediante sus redes sociales, como TikTok y Facebook.

Hora para ver los MTV MIAW 2022

Los MTV MIAW 2022 se llevarán a cabo a las 8 p.m. A continuación, te detallamos el horario según tu país para que sigas en vivo la premiación.

México: 7:30 a.m.

Perú: 7:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

Ecuador: 7:30 a.m.

Venezuela: 8:30 a.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

MTV MIAW 2022: Estos artistas se presentarán en vivo

El Pepsi Center albergará a decenas de artistas en su escenario, pero solo cinco ofrecerán lo mejor de su música. Ellos son Natanael Cano (conocido también como Natakong), Tini Stoessel, Manuel Turizo, la banda Moderatto y la cantante Becky G.

MTV MIAW 2022: Nominados



ICONO MIAW

Iamferv

Martinez Twins

Jimena Jimenez

Daniela Rodrice

Darian Rojas

Kunno

Kimberly Loaiza

Domelipa



CREADOR DEL AÑO

Nicole Amado

JD Pantoja

Brianda Deyanara

Ignacia Antonia

Ralf

Ricky Limón

Kevlex

Mau López



CREADOR GLOBAL CON MÁS CHISPA

Khabane Lame

Addison Rae

Spencer X

Anitta

Boggi

Beast

Loren Gray

Nils Kuesell



TREND GURU (Reyes de los hacks y expertos en temas favs)

Pongámoslo a Prueba

Javier Ibarreche

Paco de Miguel

RobeGrill

Alex Tienda

Ale Agualló

Priscy Escoto

Alonso Arriaga



FAV NUEVA ESCUELA

Karen Barrera

Dani Arredondo

Sofi Mata

Sonrixs

Ma Regis

Esen Alva

Soy Stivex

Jair Sánchez



MIAWUDIO DEL AÑO (Los audios y sonidos más virales en TikTok)

Daniela Rodrice (Te robo la herencia)

Rosalía (Abcdefg…)

Kimberly Loaiza (OMG solo con 20 pesos)

Kimberly la más preciosa (Muy pegriloso)

Álvaro Álvares (Te gusta el tequila)

Martha Debayle (No es diario)

Ternura 68 (Bendiciones la Pepo)

Karime Pindter (Mi nombre es descaro)

COREO CRACK

Kenia Os

Domelipa

Its Mitch

Nicole Garcia

Augusto Gimenez

Rod Contreras

Eddie Schobert

Kunno



CELEBRITY CRUSH

Danna Paola

León Leiden

Manu Ríos

Jashlem

Jorge Chacon

Sofía Reyes

Macarena Achaga

Sebastián Yatra



STYLER DEL AÑO

Legna Hernández

Franco Masini

Noah Beck

María Bottle

Azul Guaita

Humbe

Bad Bunny

Darian Rojas



FIT INFLUENCER

Bárbara de Regil

Issa Vegas

Fernando Lozada

Mariano Razo

Ernesto Cazares

Antonieta Gaxiola

Cristiano Ronaldo

Simone Biles



LIPSYNC MASTER

Karen Barrera

Mont Pantoja

Jlynsky23

Carlos Feria

Poncho Denigris

Livia Brito

Soybans

Aaron Mercury



CRAZY COLABS (Colaboraciones inesperadas y algunas que todos aman ver)

Ibai x Juan Guarnizo x Auron Play

RobeGrill x Rosalia

Bella Poarch x Anitta

Iamferv y James Charles

Kevlex + Augusto Gimenez + Elio Leiros

Kunno x Pocho de Nigris

Carol Castro + Fer Duran + Sofia Mata



FANDOM

Tribu - Camilo

Lisa Oppa - LISA

Keninis - Kenia Os

Forever Yatra - Sebastian Yatra

Los Cotorros - La Cotorrisa

Lovers - Dua Lipa

EXO L - EXO

Jukis - JD y Kim



PAREJA EN LLAMAS

Joranpa

Nabile y Fercha

Danna Paola y Alex Hoyer

Kevlex e Ignacia Antonia

Lele Pons y Guaynaa

Rauw Alejandro y Rosalía

Tom Holland y Zendaya

JuanSGuarnizo y AriGameplays



BOMBA VIRAL

Residente vs J Balvin

Patadas de bicicleta de Adame

A mi no me gusta a mi me encanta

Envolver challenge

Unos pedillos

Golpe de Katy tiktok viral



RIDÍCULO DEL AÑO

Caída de Karol G

Cachetada Will Smith

Vicente Fernández no pudo venir por su premio

Adela dice que Silvia Pinal va a morir

Influencers infringiendo la ley

Vendiendo depas



AMO DEL PODCAST

Slobotsky y Ricardo Perez - La Cotorrisa

Calle y Poché - Bilateral

Juanpa Zurita - No hagas lo fácil

Karla Diaz - Pinky Promise

Roberto Martinez – Creativo



COMEDY BOSS (Lo que más nos hizo reir)

Jair Sanchez

Harina - La Serie

La Cotorrisa

LOL

Stephany Leal

Ren Pc

Franco Escamilla

Backdoor



MOTOMAMI DEL AÑO

Rosalía

Daniela Rodrice

Selene

Tokishcha

María Becerra

Karime Pindter

Anitta

Kenia Os

Si los ensayos estuvieron increíbles, imagínense cómo estarán las presentaciones 🤩 #MIAWTime



No se las pierdan HOY en los #MTVMIAW2022 a las 8pm por MTV, @plutotv_latam y nuestra cuenta de TikTok 🚀 #PremiosMTVMIAW #MTVMIAW pic.twitter.com/BI7UEKDDq8 — #PremiosMTVMIAW (@mtvmiaw) July 10, 2022

REALITY DEL AÑO

Resistiré 2

Acapulco Shore 9

La Venganza De Los Ex VIP

Exatlón All Stars

La Mas Draga 4

La Casa de los Famosos



REALEZA DEL REALITY (Participantes favoritos de reality shows)

Kim Shantal

Potro

Manelyk

Chile

David Juárez "La bestia"

Karime Pindter

Ana Lago

C-Pher



KILLER SERIE

Halo

El juego del Calamar

Star Wars: Obi Wan Kenobi

Euphoria

Rebelde

Elite 5

Moon Knight

Harina: El Teniente vs El Cancelador



PELI FOR THE WIN

Spiderman No way Home

Strange Multiverse of Madness

The Batman

Estafador de tinder

A través de mi ventana

Dune

Anónima

Top Gun: Maverick



STREAMER DEL AÑO

ElMariana

Juan Guarnizo

Ibai

Elded

Arigameplays

Fercha

Staryuuki



OBSESIÓN GAMER

Disney Mirror Verse

Elden Ring

Brawl Stars

Tortilla Land

Fortnite

Pokemon Arceus

Halo Infinite



E-SPORTS TEAM

G2

Rainbow7

Isurus Gaming

9Z

Pittsburgh Knights

Mad Lions

Giants Gaming

KOI



ARTISTA MIAW

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Becky G

Maluma

ROSALÍA

Sebastian Yatra

Karol G

Natanael Cano



ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Alemán

Natanael Cano

Santa Fe Klan

Mario Bautista

Kim Loaiza

Sofia Reyes

Adriel Favela

Kenia Os



ARTISTA + FLOW

Ryan Castro

Feid

Guaynaa

Manuel Turizo

Andy Rivera

Eladio Carrión

Danny Ocean

Farina



ARTISTA + IDO ARGENTINA

Maria Becerra

Tini

Emilia

Nicki Nicole

Trueno

Duki

BZRP

Tiago PZK



HIMNO VIRAL

Problemón - Rauw Alejandro & Álvaro Díaz

Fuera del Mercado - Danny Ocean

Mamiii - Becky G & Karol G

Tacones Rojos - Sebastian Yatra

Lo Siento BB:/ - Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

Saoko - Rosalia

Plan A - Paulo Londra

Envolver – Anitta



ARTISTA EN LA MIRA

Santa Fe Klan

Ramon Vega

Kevin Kaarl

Joel de Leon

Blessd

Matt Paris

Bruses

Ingratax



HIT GLOBAL DEL AÑO

As it was - Harry Styles

Industry Baby: - Lil Nas X Ft. Jack Harlow

abcdefu - Gayle

Money - Lisa

All too well -Taylor Swift

Cold Heart - Elton John, Dua Lipa

My universe - Coldplay, BTS

Woman - Doja Cat



MUSIC - SHIP DEL AÑO

ROSALÍA ft The Weeknd: LA FAMA

Maluma & Grupo Firme: Cada Quien

Bizarrap & Residente: BZRP Music Sessions #49

Daddy Yankee & Bad Bunny: X Última Vez

J Balvin & Ed Sheeran: Sigue

Sofia Reyes & Maria Becerra: Marte

Ovi & Kim Loaiza: Despues de las 12

Natanael Cano & Steve Aoki: Nataaoki



DOMINIO K-POP

BTS

Lisa

Monsta X

NCT 2021

Seventeen

Super Junior

Momoland

Twice



VIDEO DEL AÑO

SAOKO: ROSALÍA

Mar y Tierra: Santa Fe Klan

00:00: Siddhartha

Inevitable: Camilo Séptimo

Tocando Tierra / Categoría 5: Alemán

Linda: Tokischa & ROSALÍA

This is not America: Residente ft. Ibeyi

Ateo: C. Tangana, Nathy Peluso

