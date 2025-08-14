'Ruin the Friendship', la canción del nuevo álbum de Taylor Swift que haría referencia a su amistad con Blake Lively

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El anuncio del próximo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha desatado una ola de teorías entre sus seguidores, quienes se preguntan si algunas de las canciones podrían estar inspiradas en su amistad con la actriz Blake Lively.

La cantante, de 35 años, reveló el título del disco y su lista de 12 temas, que verá la luz el 3 de octubre. Entre los títulos que más han llamado la atención destacan The Fate of Ophelia y Elizabeth Taylor. Algunos fans también han señalado que Ruin the Friendship podría estar dirigido a Lively.

La especulación se produce en medio de la atención mediática sobre la relación entre ambas, luego de que el nombre de Swift apareciera en documentos judiciales relacionados con la disputa legal de Lively contra su coprotagonista y director de It Ends with Us, Justin Baldoni. En diciembre de 2024, la actriz presentó una demanda por acoso sexual y difamación contra Baldoni, su socio de producción Jamey Heath y Wayfarer Studios, alegaciones que los demandados niegan.

El equipo legal de Baldoni llegó a mencionar a Swift en una queja —posteriormente desestimada— y solicitó comunicaciones entre la cantante y Lively, lo que fue rechazado por la defensa de la actriz. Aunque la citación fue retirada, el juez Lewis J. Liman denegó una orden de protección solicitada por Lively para excluir dichos intercambios de la investigación.

En redes sociales, publicaciones de usuarios y de la presentadora brasileña Didi Effe avivaron la teoría de que Ruin the Friendship podría aludir a la actriz. Incluso el presentador Billy Bush abordó el tema en su pódcast Hot Mics, sugiriendo que Swift podría referirse a una ruptura de amistad con Lively en alguna de sus nuevas canciones.

Hasta el momento, ni Swift ni Lively han comentado públicamente sobre estas especulaciones.

Lista de canciones del nuevo álbum de Taylor Swift.Fuente: Instagram: @taylorswift

Taylor Swift fue testigo en el caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La estrella del pop Taylor Swift fue citada como testigo en la batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni por los conflictos derivados de su película It ends with us, que se dirimirán en un juicio en 2026, según informó TMZ.

El medio, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, citó como testigo a Swift, cuya única participación en el filme es la autoría de una canción de la banda sonora, My tears ricochet, pero que es íntima amiga de Lively.

Representantes de Swift dijeron a los medios que la única conexión de la cantante con la película fue esa licencia musical y argumentaron que la citación como testigo busca "atraer interés público creando un cebo de clics para los tabloides en lugar de centrarse en los hechos del caso".





¿Cuándo se conocerán más detalles de 'The Life of a Showgirl'?

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de New Heights, como se titula el podcast de su novio Travis.

The Life of a Showgirl es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.