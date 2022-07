Kenia Os, Danna Paola, Domelipa y Daniela Rodriguez fueron las grandes ganadoras de los MTV MIAW 2022. | Fuente: Composición (Instagram)

Los MTV MIAW 2022 se realizó este domingo en Ciudad de México. El Pepsi Center albergó a diversas celebridades del mundo de la música y las redes sociales, entre las que destacaron Becky G como la presentadora de la ceremonia, junto con la influenciadora Jimena Jiménez.

Fue una noche extravagante, no solo por los 'looks' de los artistas invitados, sino también por los nombres de las categorías en los que concursaron desde 'influencers' como Domelipa hasta cantantes como Danna Paola.

Sobre el escenario, brillaron las presentaciones de Tini Stoessel, quien cantó sus temas "La Triple T" y "Miénteme, así como Manuel Turizo, quien presentó su sencillo "La Bachata", y la misma Becky G, que junto al cantante Guaynaa entonó las letras de "Tajín".

La ceremonia de los MTV MIAW 2022 cerró con la sorpresiva aparición de Danna Paola, quien cantó su versión de "Solo quédate en silencio", de RBD, al lado de la banda Moderatto.

¿La gran favorita de la noche? La cantante Kenia Os, quien consiguió llevarse tres gatos rosados de las cuatro categorías en las que estuvo nominada.

MTV MIAW 2022: La lista completa de los ganadores

ICONO MIAW

Domelipa

CREADOR DEL AÑO

JD Pantoja

CREADOR GLOBAL CON MÁS CHISPA

Nils Kuesell

TREND GURU

Pongámoslo a Prueba

FAV NUEVA ESCUELA

Sonrixs

MIAWUDIO DEL AÑO

Kimberly la más preciosa (Muy pegriloso)

BOMBA VIRAL

Envolver challenge

RIDÍCULO DEL AÑO

Cachetada de Will Smith

COREO CRACK

Kenia Os

LIPSYNC MASTER

Mont Pantoja

CRAZY COLLABS

Iamferv y James Charles

FANDOM

Keninis - Kenia Os

CELEBRITY CRUSH

Danna Paola



PAREJA EN LLAMAS

Kevlex e Ignacia Antonia

STREAMER DEL AÑO

ElMariana

OBSESIÓN GAMER

Tortilla Land

ESPORTS TEAM

KOI

KILLER SERIE

Euphoria

AMO DEL PODCAST

Calle y Poché - Bilateral

COMEDY BOSS

Franco Escamilla

MOTOMAMI DEL AÑO

Daniela Rodrice

REALITY DEL AÑO

La Venganza De Los Ex VIP

REALEZA DEL REALITY

Manelyk – La Casa de los Famosos

PELI FOR THE WIN

Spiderman No way Home

ARTISTA MIAW

Karol G

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Kenia Os

ARTISTA + FLOW

Andy Rivera

ARTISTA + IDO ARGENTINA

Tini

HIMNO VIRAL

Mamiii - Becky G & Karol G

ARTISTA EN LA MIRA

Kevin Kaarl

VIDEO DEL AÑO

00:00: Siddhartha

HIT GLOBAL DEL AÑO

My universe - Coldplay, BTS

MUSIC-SHIP DEL AÑO

Ovi & Kim Loaiza: Despues de las 12

DOMINIO K-POP

BTS

STYLER DEL AÑO

Bad Bunny

FIT INFLUENCER

Cristiano Ronaldo

